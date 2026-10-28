Per la fiera di San Martino torna a Santarcangelo la "botte di Pitrèt"

C'era una volta la "botte di Pitrèt", il gigantesco tino con cui si celebrava, durante la festa dei Becchi a Santarcangelo, il vino nuovo e l'immancabile Cagnina. Un rituale diventato, anche grazie alla Casa Vinicola Battistini, un vero e proprio simbolo di San Martino. A riportarlo in auge, in collaborazione con la storica cantina, sarà Birgo Burger. Ma c'è un amarcord che in tanti ignorano: fu papà Bordoni, all'epoca 14enne, a trasportare ed innalzare la prima botte con lo zio, l'oste locale Pietro Nicoletti detto Pitrèt. A quasi sessant'anni da quel giorno i suoi pronipoti vogliono riportare quella botte in piazza Ganganelli. L'inaugurazione sarà venerdì 6 novembre in piazza Ganganelli.