La risposta del Club

Rimini F.C.: nessuna comunicazione sul presunto interesse per l'acquisizione

In foto: Giusy Anna Scarcella, proprietaria del Rimini F.C.
Giusy Anna Scarcella, proprietaria del Rimini F.C.
di Icaro Sport   
Lun 27 Ott 2025 15:13
Tempo di lettura 1 min
Il Rimini F.C. interviene con una nota in risposta a quanto comunicato dall'avvocato Simone Campolattano (leggi notizia).

"In merito alla nota diffusa dall’avvocato Simone Campolattano, relativa a un presunto interesse di acquisizione del Rimini F.C. per conto di un’altra società, il Club precisa che non è arrivata nessuna comunicazione da parte di questo gruppo

Il Rimini F.C. conferma che sono già in corso delle trattative per la cessione delle quote societarie, condotte con la massima serietà e nel pieno rispetto della riservatezza.

La proprietà ha piena consapevolezza della situazione e idee chiare sul proprio futuro, con l’obiettivo di affidare il Club a una realtà solida e strutturata, in grado di garantire continuità, stabilità e prospettive di crescita alla città e ai suoi tifosi.

Rimini F.C. invita infine a una corretta e responsabile informazione, basata su fonti verificate, a tutela della serenità dell’ambiente e del rispetto di tutte le parti coinvolte".

