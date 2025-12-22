  
Indietro
menu
menu

Martedì 23 alle 18

Sul sagrato del Duomo di Rimini: Guitar 100, Accordi di Pace Christmas Edition

In foto: Guitar 100
Guitar 100
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 22 Dic 2025 13:34 ~ ultimo agg. 13:40
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Martedì 23 dicembre dalle 18 il sagrato del Duomo di Rimini si trasforma in uno spazio di incontro e di festa con Guitar 100, Accordi di Pace Christmas Edition, l’iniziativa musicale promossa dalla Dioces per prepararsi insieme al Natale. Dopo il riscontro della prima edizione estiva di agosto, si torna a suonare e a cantare per la pace, per la gioia dello stare insieme e per scambiarsi un augurio di Natale. (Almeno) 100 chitarre, tante voci e un unico desiderio: costruire armonia. Il repertorio attraverserà generi ed epoche, da Bob Dylan a Vasco Rossi, dai Beatles a Edoardo Bennato, fino ai canti natalizi più amati come Feliz NavidadAstro del Ciel e Oh Happy Day. Un vero coro popolare a cielo aperto, aperto a tutti, musicisti e non. 
Il sagrato del Tempio Malatestiano, luogo simbolico di fede e storia, di dialogo e accoglienza, è stato scelto per ribadire che la pace nasce negli spazi condivisi, dove nessuno è escluso e ogni voce può contribuire all’insieme. 
Un maxischermo permetterà a tutti di seguire i testi delle canzoni e unirsi al canto anche senza strumento.
Chi lo desidera può iscriversi al gruppo WhatsApp “Guitar 100 Christmas Edition” per ricevere testi e accordi in anticipo.
Accordatura strumenti a partire dalle 17.30.
Al termine dell’evento, un momento conviviale con vin brulècioccolata calda e ciambella per riscaldarsi e continuare a stare insieme.
Durante la serata non mancheranno brevi intermezzi di riflessione, con:
un salmo
un pensiero di Papa Leone XIV
Il Natale ci ricorda che Dio entra nella storia in modo umile e concreto – afferma don Ugo Moncada, responsabile dell’Ufficio pastorale per le attività espressive e artistiche –. Anche suonare e cantare insieme, senza protagonismi, può diventare un gesto vero di pace e di fraternità”.
Il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, rivolge un invito a tutta la comunità: “Davanti al Duomo, a pochi giorni dal Natale, vogliamo ritrovarci come popolo. Guitar 100 Christmas Edition è un segno semplice ma eloquente: persone diverse che scelgono di accordarsi. È questo lo stile della pace che nasce dal Vangelo e che il Natale continua a consegnarci”.

Altre notizie
repertorio
Rischio sospensione

Alcolici a 14enni. Sanzionato un negozio del centro storico: è la seconda volta
di Redazione
sede del Comune di RIccione
dopo le ispezioni sanitarie

Il Tar conferma la chiusura di tre case famiglia a Riccione
di Redazione
Velleda Greco con l'assessore Morolli
i saluti di morolli

Il Comune di Rimini festeggia i 100 anni di Velleda Greco
di Redazione
Villa Mussolini (foto Casalboni)
Apertura buste a gennaio

Villa Mussolini, il Comune di Riccione va avanti: formalizzata l’offerta
di Redazione
Sportivi premiati dal sindaco
AL CINEMA TEATRO ASTRA

Misano, il saluto di fine anno dell'amministrazione alla cittadinanza
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO