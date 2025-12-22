Sul sagrato del Duomo di Rimini: Guitar 100, Accordi di Pace Christmas Edition

Martedì 23 dicembre dalle 18 il sagrato del Duomo di Rimini si trasforma in uno spazio di incontro e di festa con Guitar 100, Accordi di Pace Christmas Edition, l’iniziativa musicale promossa dalla Dioces per prepararsi insieme al Natale. Dopo il riscontro della prima edizione estiva di agosto, si torna a suonare e a cantare per la pace, per la gioia dello stare insieme e per scambiarsi un augurio di Natale. (Almeno) 100 chitarre, tante voci e un unico desiderio: costruire armonia. Il repertorio attraverserà generi ed epoche, da Bob Dylan a Vasco Rossi, dai Beatles a Edoardo Bennato, fino ai canti natalizi più amati come Feliz Navidad, Astro del Ciel e Oh Happy Day. Un vero coro popolare a cielo aperto, aperto a tutti, musicisti e non.

Il sagrato del Tempio Malatestiano, luogo simbolico di fede e storia, di dialogo e accoglienza, è stato scelto per ribadire che la pace nasce negli spazi condivisi, dove nessuno è escluso e ogni voce può contribuire all’insieme.

Un maxischermo permetterà a tutti di seguire i testi delle canzoni e unirsi al canto anche senza strumento.

Chi lo desidera può iscriversi al gruppo WhatsApp “Guitar 100 Christmas Edition” per ricevere testi e accordi in anticipo.

Accordatura strumenti a partire dalle 17.30.

Al termine dell’evento, un momento conviviale con vin brulè, cioccolata calda e ciambella per riscaldarsi e continuare a stare insieme.

Durante la serata non mancheranno brevi intermezzi di riflessione, con:

un salmo

un pensiero di Papa Leone XIV

“Il Natale ci ricorda che Dio entra nella storia in modo umile e concreto – afferma don Ugo Moncada, responsabile dell’Ufficio pastorale per le attività espressive e artistiche –. Anche suonare e cantare insieme, senza protagonismi, può diventare un gesto vero di pace e di fraternità”.

Il Vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, rivolge un invito a tutta la comunità: “Davanti al Duomo, a pochi giorni dal Natale, vogliamo ritrovarci come popolo. Guitar 100 Christmas Edition è un segno semplice ma eloquente: persone diverse che scelgono di accordarsi. È questo lo stile della pace che nasce dal Vangelo e che il Natale continua a consegnarci”.