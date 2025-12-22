  
Effettuato l'intervento

Passaggio a livello Rivabella, operativa la riduzione dei tempi di attesa

In foto: Code al passaggio a livello di Rivabella @newsrimini
Code al passaggio a livello di Rivabella @newsrimini
di Redazione   
Lun 22 Dic 2025 13:41 ~ ultimo agg. 14:32
È operativa da domenica 21 dicembre la nuova configurazione del passaggio a livello di Rivabella, in via XXV Marzo 1831, con una importante riduzione dei tempi di chiusura delle barriere. L'intervento tecnico, eseguito da Rete Ferroviaria Italiana nella notte tra sabato e domenica, è il risultato di mesi di confronto tra il Comune di Rimini e il gestore dell'infrastruttura.
La questione era emersa all'inizio dell'anno, quando l'amministrazione aveva sollecitato il Ministero delle Infrastrutture e i vertici di RFI a causa delle criticità generate dal prolungamento delle attese. Le nuove disposizioni dell'ANSFISA avevano infatti imposto, nel dicembre 2024, la trasformazione dell'impianto da semibarriere a barriere complete, in ottemperanza al regolamento nazionale sulla sicurezza ferroviaria del 2012. Tale adeguamento normativo, obbligatorio per il gestore, aveva determinato un incremento delle chiusure, essendo il passaggio protetto dai segnali di partenza delle stazioni di Rimini Viserba e Rimini.
Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore alla viabilità Mattia Morolli avevano evidenziato le ripercussioni sulla circolazione, particolarmente nelle ore di punta e durante i grandi eventi, con conseguenze per gli utenti diretti al polo scolastico e per i collegamenti tra zona nord, quartiere fieristico, litorale e centro studi. Grazie agli approfondimenti condotti dai tecnici di RFI è stata adottata la nuova soluzione impiantistica che garantisce il rispetto delle normative di sicurezza e migliora la fluidità del traffico.
