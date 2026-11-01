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improvvisa grandinata

Traffico bloccato in autostrada. Due incidenti sul tratto romagnolo dell'A14

In foto: dal sito di Autostrade per l'Italia
dal sito di Autostrade per l'Italia
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Redazione
   
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Aggiornamento:
 Alle ore 13 è stato riaperto il tratto compreso tra Cesena e Valle Rubicone, verso Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente all'altezza del km 100. Resta chiusa l’entrata di Cesena in direzione Ancona per consentire di ultimare le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti. In direzione opposta, verso Bologna, nel tratto compreso tra Valle Rubicone e Cesena nord, sono inoltre terminate le code precedentemente causate da un incidente - risolto - che aveva coinvolto due autovetture all'altezza del km 100, in corrispondenza del quale il traffico transita ora su tutte le corsie disponibili.
 
Mattinata complessa in A14. Alle 10 è stato chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, a causa di un incidente che ha coinvolto più autovetture all'altezza del km 100. La causa sarebbe stata una violenta e improvvisa grandinata. Per lo stesso motivo è stata temporaneamente chiusa l'entrata di Cesena in direzione Ancona. Grossi problemi anche in direzione opposta. Nel tratto tra Valle Rubicone e Cesena nord, in direzione di Bologna, si registrano 3 km di coda a causa di un incidente che ha coinvolto 2 autovetture all'altezza del km 100, in corrispondenza del quale il traffico scorre su una corsia.
 
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.
 
Chi viaggia verso Ancona, deve uscire a Cesena, in corrispondenza di cui si registrano 3 km di coda, percorrere la SR71 Umbro Casentinese Romagnola, proseguire sulla SS726 da cui immettersi sulla SS9 via Emilia per rientrare in autostrada a Valle del Rubicone.
Si consiglia, pertanto di anticipare l'uscita a Cesena nord, seguendo il medesimo percorso.
A chi è diretto a Bologna, invece, si consiglia di uscire a Valle Rubicone e rientrare a Cesena, seguendo il percorso inverso.
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