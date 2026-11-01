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aveva 62 anni

Si è spento Lucio Battistini, imprenditore e sportivo oltre gli ostacoli

In foto: Lucio Battistini in una foto condivisa dal sindaco
Lucio Battistini in una foto condivisa dal sindaco
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Redazione
   
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Una grande perdita per Rimini Sud e non solo. E' morto Pier Luciano Battistini, per tutti semplicemente Lucio. Aveva 62 anni. Cresciuto a Rivazzura, è stato un imprenditore stimato e, tra gli anni novanta e duemila, ha gestito diversi locali sia nel riminese che in Sardegna, per poi entrare a far parte di una azienda leader nel settore alimentare.  

Nel 2021 aveva deciso di impegnarsi anche in politica e si era candidato nella lista "Futura con Jamil" a sostegno del candidato sindaco Jamil Sadegholvaad. In sedia a rotelle da tanti anni, Lucio raccontava questa sua condizione come "una disabilità che mi dà la forza interiore e che mi prepara a sfide giornaliere che però mi rendono orgoglioso". Era anche un grande sportivo e la disabilità non aveva compromesso le sue passioni. Con affetto lo ricordano familiari e amici ma anche chi ha condiviso con lui l'avventura politica. Scrive il sindaco sui social:  "Lucio, grazie per la tua amicizia e il tuo sostegno in tanti momenti. Fai buon viaggio"

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