C'era una volta la sanità universale

L’EDITORIALE DELLA DOMENICA

di Carlo Alberto Pari





La sanità universale è stata istituita nel dicembre 1978, avevamo un rapporto Debito/PIL ( debito pubblico/prodotto interno lordo ) al 59, 4%, oggi siamo intorno al 138%, più debito, meno possibilità di finanziare tutto ciò che serve ai cittadini. Non è complesso, eppure, quando si spendono soldi pubblici per opere o finanziamenti di dubbia utilità, usualmente, in pochi lottano per evitare. I pilastri della riforma che ha istituito la sanità universale, appaiono lontani anni luce dal mondo attuale: universalità, uguaglianza, equità. Oggi sembrano più appropriati: cinico individualismo, diseguaglianze estreme, iniquità incolmabili. Voglio ricordare i primi anni della sanità universale, con un racconto fantastico e sarcastico, spero che in questa domenica autunnale, induca una riflessione ed un tenue sorriso.



Due amici al bar. Il primo. Una volta, se stavamo male chiamavamo il dottore, che solitamente ci conosceva bene, anche se aveva molti pazienti in carico. Il Dottore passava a visitarti in giornata, anche se il problema non pareva particolarmente serio, anche solo con la febbre alta. A Natale gli portavo sempre il cappone. L’amico: oggi solitamente non si spreca tempo per venire a visitarti, salvo particolari situazioni, del resto, con migliaia di pazienti e una burocrazia assurda, se ognuno richiedesse una, due, tre visite in un anno, considerando i giorni di lavoro, dovrebbe fare venti, trenta visite domiciliari al giorno, umanamente impossibile e come totale di chilometri percorsi, batterebbe i corrieri. Il primo. Oggi, se hai la febbre provi a telefonare al Dottore, ma non è sempre semplice avere udienza, con tutti quei

pazienti che è obbligato a gestire, sei un numero tra tanti e lui, non ne ha certo colpa. L’amico. Che c’è di strano, da anni accade anche nel mondo del lavoro, sei una matricola, un precario o uno con un salario da fame, anche se hai una laurea, esattamente come quella delle caste che guadagnano 10/15.000 euro al mese, ma dicono che loro svolgono lavori ad alto rischio, anche se a morire o rischiare la salute, quindi i beni più preziosi per un umano, sono quasi sempre coloro che svolgono lavori che nessuno vorrebbe fare e quasi sempre malpagati. Sono strane le leggi del “mercato”. Inoltre, si aggiunge anche la beffa, se muoiono sul lavoro, neppure l’onore del funerale pubblico, come se non fossimo tutti servitori dello Stato, visto che siamo noi a mantenerlo. Questo è il mondo che abbiamo creato e la responsabilità e di tutti, perché abbiamo votato in democrazia. Il primo. Comunque, ritornando alla sanità, se hai la febbre e ti gira semplicemente la testa, come fai a raggiungere l’ambulatorio, visto che a casa i medici hanno difficoltà a venire ? L’amico. Non lo so, ma se la sorte ti aiutasse ad arrivare in ambulatorio, rischieresti ore di file, certo, sempre meglio del pronto soccorso, che spesso sembra un girone dell’inferno. Il primo. Sai cosa ti dico, io sono più furbo, se non riesco a fare altro, chiamo l’ambulanza. L’amico. Spesso arriva senza medico e sei punto e accapo, salvo che non ti butti per terra e non ti fai ricoverare, sempre che ci siano posti liberi in reparto e non in attesa nei corridoi. Comunque, salvo che tu non sia moribondo, c’è una buona notizia, i tempi di permanenza in ospedale saranno certamente scarsi, occupi un posto letto e costi troppo. Se la diagnosi prevede controlli e non sei grave, tornerai per gli esami, magari dopo diversi mesi, magari allora starai meglio, oppure, non sarai più in questo mondo a soffrire. Il primo. Se accadono tutte queste cose, perché in pochi lo raccontano ? L’amico. La sanità ha bisogno di soldi per funzionare perfettamente, i finanziamenti annui aggiuntivi, spesso non coprono neppure l’inflazione. Se pensi che si racconti troppo poco, un motivo potrebbe essere quello del posizionamento nel Mondo per libertà di stampa: 56° posto. Il primo. Forse incide il fatto che molti media sono in mano di pochi? L’ amico. Io ho un mio pensiero in merito, preferisco evitare di parlarne, mi viene l’ulcera allo stomaco. Il primo. Mi domando, ma se una volta si riusciva a finanziare adeguatamente la sanità universale, perché oggi non si riesce più e noi e non abbiamo neppure stipendi adeguati al costo della vita, se arrivi alla pensione, dopo decenni di versamenti, ti levano persino parte della perequazione, nel disinteresse pressoché generale, in sostanza, stiamo molto peggio di una volta ? L’amico. Allora non hai capito, guarda il livello di sperequazione nella pubblica amministrazione, nonostante il debito pubblico. Oppure, guarda la tassazione degli alti redditi anche nel privato, pagano al massimo il 43% di Irpef come te, quindi, non è vero che stanno tutti peggio...Diciamo che oggi il Mondo gira diversamente, un servizio universale come la sanità è……. “perdente”, in compenso, abbiamo un debito pubblico stratosferico, quello è di tutti, anche e soprattutto dei tuoi figli, quello,... è veramente universale. Il primo. Mi viene da dire una parolaccia...

Buona domenica