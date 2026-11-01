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Cacciatore riminese scivola in un dirupo. Soccorso nei boschi di Sarsina

In foto: L'intervento di salvataggio
L'intervento di salvataggio
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Redazione
   
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Brutta avventura per un cacciatore riminese. Nel pomeriggio di sabato, l'uomo, di 69 anni, è caduto in una scarpata mentre si trovava in una zona boschiva a San Martino di Sarsina (FC). Provvidenziale l'intervento del personale della stazione monte Falco, che ha raggiunto il cacciatore quando era già scesa la notte. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, Carabinieri e vigili del Fuoco, hanno valutato la situazione e tranquillizzato l'uomo che, nella caduta, ha riportato varie escoriazioni oltre a  una sospetta frattura ad una costola. E' stato accompagnato all’ambulanza che lo ha preso in carico e lo ha trasferito in ospedale per effettuare i controlli.

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