Cacciatore riminese scivola in un dirupo. Soccorso nei boschi di Sarsina

Brutta avventura per un cacciatore riminese. Nel pomeriggio di sabato, l'uomo, di 69 anni, è caduto in una scarpata mentre si trovava in una zona boschiva a San Martino di Sarsina (FC). Provvidenziale l'intervento del personale della stazione monte Falco, che ha raggiunto il cacciatore quando era già scesa la notte. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, Carabinieri e vigili del Fuoco, hanno valutato la situazione e tranquillizzato l'uomo che, nella caduta, ha riportato varie escoriazioni oltre a una sospetta frattura ad una costola. E' stato accompagnato all’ambulanza che lo ha preso in carico e lo ha trasferito in ospedale per effettuare i controlli.