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fino a maggio

Inizia dalle parrocchie del centro di Rimini la visita pastorale del Vescovo

In foto: Il vescovo Nicolò Anselmi
Il vescovo Nicolò Anselmi
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Redazione
   
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Saranno le parrocchie della zona pastorale del centro città di Rimini le prime che il Vescovo Nicolò Anselmi incontrerà per la visita pastorale zonale che lo impegnerà fino al prossimo maggio. Monsignor Anselmi farà tappa in tutte le 15 zone che connotano il volto della diocesi, da nord a sud, dalle colline al mare. Un’occasione importante per incontrare non solo le realtà ecclesiali ma i luoghi di vita presenti nel territorio. Per una intera settimana infatti il Vescovo sarà con loro, visitando le comunità, le realtà associative, ma anche le scuole, gli ospedali, i posti di lavoro.

Si parte nel cuore di Rimini con la zona che comprende le parrocchie di Sant'Agostino, San Girolamo, San Giuliano-Santa Maria Maddalena (Celle) e San Giuseppe al porto. Nel pomeriggio di oggi domenica, alle 18, il vescovo presiederà la messa di inizio nella chiesa di Sant'Agostino. Nella settimana si susseguiranno incontri nelle singole parrocchie, colloqui con preti e diaconi, momenti con catechisti, educatori, giovani, con i membri della Casa-famiglia di San Giuliano, dell’Asilo Baldini. Il vescovo farà visita ai Cantieri navali e alle scuole paritarie. La conclusione sabato 7 novembre alle 18:30  con la messa a San Giuseppe al Porto.

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