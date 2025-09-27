  
due anni e mezzo di lavori

Inaugurato il nuovo palasport a Misano. Investimento da 2,3 milioni

In foto: il taglio del nastro
il taglio del nastro
Sab 27 Set 2025
E' stato inaugurato oggi pomeriggio, nell’ambito della Festa dello Sport, il nuovo palazzetto nel centro sportivo di Via Rossini a Misano Adriatico. Con la nuova struttura, il cui taglio del nastro è previsto per le ore 16:30, salgono a tre gli impianti disponibili al coperto (due palazzetti e una tensostruttura), in aggiunta al campo da basket esterno e ai campi da padel e tennis.

Il nuovo spazio sportivo multidisciplinare, che potrà ospitare fino a 180 persone, si caratterizza per la pavimentazione in parquet. L’area dedicata all’attività di gioco, con una misura minima garantita di 23X43 metri, si adatta a diverse discipline: basket, pallavolo, calcio a 5, pallamano e pattinaggio.

I lavori, partiti ufficialmente a marzo 2023, sono stati preceduti da una serie di interventi preliminari che hanno portato allo spostamento dei sottoservizi e della centrale termica esistente, al rifacimento dell’accesso all’area di Via Rossini e alla realizzazione del nuovo campo da basket esterno. Si è poi proceduto alla posa del prefabbricato e alla realizzazione del sottofondo in getto di cemento per la posa della pavimentazione in parquet, oltre che alla realizzazione degli impianti di illuminazione e riscaldamento. Sulla copertura della struttura è stato inoltre installato un impianto fotovoltaico da 40 kw. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 2 milioni di euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione Emilia – Romagna.

“L’opera nasce dall’esigenza di fornire nuovi spazi per la crescente offerta sportiva presente a Misano – le parole del Sindaco Fabrizio Piccioni - Negli ultimi anni le nostre società sono cresciute per numero di tesserati e hanno ampliato la loro attività. C’era il bisogno di nuovi spazi che potessero accoglierle. Non da meno, la nuova struttura è importante anche in ottica di manifestazioni sportive ospitate in territorio: abbiamo visto recentemente, infatti, come il binomio sport e turismo sia importante per Misano”.

