braccialetto elettronico

Maltrattamenti anche dopo la condanna, marito violento allontanato da casa

In foto: il corridoio del tribunale di Rimini
il corridoio del tribunale di Rimini
di Lamberto Abbati   
Sab 27 Set 2025 19:41 ~ ultimo agg. 19:53
Tempo di lettura 1 min
Alle spalle aveva già una condanna per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie, con tanto di divieto di avvicinarsi alla consorte. Invece, come se nulla fosse, un 62enne santarcangiolese ha continuato a restare nella casa familiare, ignorando i provvedimenti del giudice e reiterando le condotte violente. Ora la gip di Rimini Raffaella Ceccarelli è intervenuta di nuovo applicando l’allontanamento immediato, il divieto di avvicinarsi alla vittima e l'obbligo per l'uomo di indossare il braccialetto elettronico. 

Le indagini della Squadra Mobile di Rimini, coordinate dal pubblico ministero Davide Ercolani, hanno ricostruito nel dettaglio il clima di prostrazione e ansia in cui la donna era costretta a vivere da anni. Una vita di coppia segnata non solo da litigi continui, ma da veri e propri atti di violenza fisica e psicologica. Come quando nel 2022, solo perché una camicia era fuori posto, il marito avrebbe rifilato uno schiaffo in pieno volto alla moglie. E ancora minacce, grida e insulti, anche alla presenza dei figli. Nell'ordinanza la giudice evidenzia il pericolo concreto che l’uomo possa reiterare i comportamenti violenti, incapace di tenere sotto controllo la propria aggressività.

