  
Indietro
menu
menu

donati gli organi

A Trarivi l'ultimo saluto a Federico Morvillo, il 29enne morto per un incidente

In foto: i palloncini per Federico
i palloncini per Federico
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 27 Set 2025 19:19 ~ ultimo agg. 19:24
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Trarivi i funerali di Federico Morvillo, il il 29enne morto giovedì all'ospedale Bufalini di Cesena per le conseguenze del grave incidente in moto in cui era rimasto coinvolto domenica scorsa a Coriano, scontrandosi con un'auto. La famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi, gesto che contribuirà a salvare altre vite. Gli amici hanno preparato palloncini e fumogeni colorati per salutare Federico al termine della celebrazione.

 

Altre notizie
il taglio del nastro
due anni e mezzo di lavori

Inaugurato il nuovo palasport a Misano. Investimento da 2,3 milioni
di Redazione
FOTO
I carabinieri insieme al pm Ercolani e al procuratore Capo Melotti
accordo con la procura

Il carabiniere arrestato per rapina in concorso patteggia e risarcisce il danno
di Lamberto Abbati
repertorio (pexels)
un'agenzia locale

Abusi della 104, falsi malati e furti aziendali. Il racconto degli investigatori
di Redazione
il Municipio di Morciano
fino alla scadenza 2027

Il Consiglio Comunale di Morciano approva il 'documento di fiducia' per Ciotti
di Redazione
il sottopasso riaperto
il consigliere di FdI

Sottopasso grattacielo posticipato. Renzi: grave ritardo, si limitino i disagi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO