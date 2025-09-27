A Trarivi l'ultimo saluto a Federico Morvillo, il 29enne morto per un incidente

Si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Trarivi i funerali di Federico Morvillo, il il 29enne morto giovedì all'ospedale Bufalini di Cesena per le conseguenze del grave incidente in moto in cui era rimasto coinvolto domenica scorsa a Coriano, scontrandosi con un'auto. La famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi, gesto che contribuirà a salvare altre vite. Gli amici hanno preparato palloncini e fumogeni colorati per salutare Federico al termine della celebrazione.