dal 26 settembre

Torna Transitalia Marathon, dieci anni di turismo d'avventura

In foto: gli organizzatori con i sindaci di Foligno, Coriano e la senatrice Spinelli
gli organizzatori con i sindaci di Foligno, Coriano e la senatrice Spinelli
di Stefano Ravaglia   
Ven 19 Set 2025 14:38 ~ ultimo agg. 15:04
Dal 26 settembre al 3 ottobre torna il più importante evento internazionale di adventuring in Italia, la Transitalia Marathon. Nato da un’idea di Marco Urbinati nel 2015, è diventato in pochi anni un appuntamento clou per i viaggiatori in moto di tutto il mondo. Circa 400 partecipanti in questa edizione del 2025 che festeggia i 10 anni dall’inizio della kermesse, che coinvolgerà i comuni di Rimini, Jesi, Foligno e Arezzo con l’abbraccio finale di Coriano che accoglierà l’arrivo dove non ci saranno vincitori e vinti: la Transitalia Marathon resta un viaggio non competitivo per chi ama la moto e la scoperta. La più grande novità di questa undicesima edizione è però un nuovo patrocinio dopo quelli del Senato della Repubblica e del Ministero del Turismo, si affianca anche quello del Ministero per lo Sport e i giovani

