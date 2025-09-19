Rotatoria via Cavalieri Vittorio Veneto-Statale 16, slitta data di ultimazione

Slitta di circa due mesi la scadenza per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e la Statale 16, al confine tra Rimini e Riccione. La data prevista era il 7 settembre ma la ditta aggiudicataria dell'appalto, la Ecodemolizioni di Rimini, ha chiesto una proroga di 54 giorni perché per ultimare i lavori all'illuminazione pubblica lato Riccione occorrono materiali difficilmente reperibili sul mercato. Con la proroga concessa dall'Amministrazione Comunale la nuova scadenza, compresi i collaudi, è il 31 ottobre.