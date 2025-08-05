Torna la Rimini Shopping Night: tutto il programma

Il cuore di Rimini torna a illuminarsi mercoledì 6 agosto con la sesta serata della Rimini Shopping Night.

L'iniziativa è promossa dai commercianti del centro, coordinata da CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno di Federalberghi Rimini e la sponsorizzazione di Assicoop Romagna Futura – Unipol. Dopo cinque serate da record, il centro si trasforma ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto, dove negozi, arte e spettacolo si fondono in un'unica grande festa. Le attività commerciali resteranno aperte fino a tarda sera, offrendo promozioni, degustazioni, installazioni e vetrine a tema, mentre artisti di strada, performer, dj set e musicisti animeranno le vie cittadine.

Oltre allo shopping e alla musica, la Rimini Shopping Night è anche un’occasione preziosa per riscoprire il patrimonio artistico e culturale della città. Vale la pena approfittare della serata per visitare mostre, musei e luoghi storici del centro, che in queste serate estive si vestono di nuova luce e diventano ancora più affascinanti. Gli appuntamenti culturali si intrecciano con la vita urbana, creando un percorso di scoperta che attraversa le piazze, i vicoli e i luoghi più suggestivi di Rimini, rendendo ogni mercoledì un’esperienza unica da vivere tra arte, memoria e contemporaneità.

Il festival è completamente no-profit, autofinanziato e a ingresso libero, con l’obiettivo di promuovere la musica indipendente e creare uno spazio di incontro tra giovani band emergenti e il pubblico locale.nLa Rimini Shopping Night si conferma così un format di successo, capace di rigenerare il centro urbano e offrire nuove occasioni di partecipazione e crescita culturale, valorizzando il territorio e la comunità attraverso creatività, collaborazione e spirito di accoglienza.

MUSICA - EVENTI E PERFORMANCE

ONDA INDIE SOCIAL FESTIVAL Vecchia Pescheria

Mostra di pittura “Ribelle” giovani artisti a confronto sui temi del dissenso e della protesta civile presso “Eva’S Garden” (ex Foyer) a cura del prof. Giacomo Bartolucci in collaborazione con Corrente Alternativa aps.

Mostra fotografica “Dangerous Mind” di Andrea Shinigami in collaborazione con il Palloncino Rosso. Presso “El Cantinero”.

Ore 21 THE SOUNDCHECK LIVE

Ore 22 FRIGO LIVE

INNAMORATI DI BORGO MARINA!

Dalle 20.30 piazza Ferrari si accende di emozioni con la rassegna di teatro di strada e spettacoli imperdibili

L’OMBRA DELLA SINDONE

Alle 21 alla Biblioteca Gambalunga Edoardo Crisafulli, diplomatico e scrittore presenta il romanzo L’ombra della Sindone.

OGNI DONNA, UNA STORIA

Presentazione del libro "Franca Ongaro Basaglia. Saggi e testimonianze”. Con un'intervista inedita", a cura di Ernesto Venturini. Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 1

AGOSTINIANI 2025 CINEMA SOTTO LE STELLE

Corte degli Agostiniani via Cairoli 42 Rimini ore 21.30

A Complete Unknown di James Mangold (USA 2024, 141’)

NOTTURNO D’ARTE IL BAROCCO RIMINESE

Passeggiata culturale dedicata alla scenografica Chiesa dei Servi di Maria, edificio barocco tra i più belli della città. Ore 21.30 – Discover Rimini michela.cesarini@discoverrimini.it

PROSPETTIVE DIVERSE: IN BARCA SOTTO IL PONTE DI TIBERIO

Piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini. Info 334 7805113

VISITA GUIDATA A CASTEL SISMONDO E FELLINI MUSEUM

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico. Visita con guida. Info 0541 793781.

INSOLITOURIMINI

"Visite Guidate Teatralizzate" per scoprire una Rimini "inusuale" attraverso percorsi esclusivi. Si parte alle ore 18 dall'Arco d'Augusto e si arriva al Borgo San Giuliano. Info & prenotazioni: 349 1074979 - tourinsolitorimini@gmail.com

I RICORDI IN SOFFITTA

Mercatino dei bambini in piazza Cavour

LA MAGNÈDA

La tradizione incontra lo street food e gli operatori del Mercato Coperto si trasformano in cuochi con una cena unica e condivisa!

www.mercatocopertorimini.it

FLUXO SUMMER 2025

Allenamenti outdoor al tramonto. Più di 40 discipline per un’estate all’insegna del movimento e del divertimento. Dalle 19 alle 21 piazza sull’acqua al ponte di Tiberio. www.fluxomovement.it

RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI ARTIGIANI AL CENTRO BY NIGHT

Mostra mercato dell’artigianato handmade dalle 18 alle 23. Piazza Tre Martiri

MUSEO DELLA CITTÀ, DOMUS DEL CHIRURGO E FELLINI MUSEUM

aperture straordinarie ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23. info: www.museicomunalirimini.it

LE MOSTRE DI CARTOON CLUB 2025

DI SOGNI E DI SEGNI: FELLINI E MANARA

L’amicizia tra Milo Manara, uno dei più celebri fumettisti e illustratori italiani, e Federico Fellini, il grande regista riminese, viene raccontata in una mostra al Museo della Città tra disegni e bozzetti. Apertura straordinaria dalle 21 alle 23

SUPERMAN L’UOMO DEL DOMANI

Castel Sismondo, Sala Isotta, Piazza Malatesta – Rimini - dalle 21 alle 23

INSTALLAZIONE - IL MONDO DI SUPERMAN A CASTEL SISMONDO

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini

VIDEO-PROIEZIONE - SUPERMAN CONQUISTA IL CASTELLO

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini - 21:30 - 24

LO SPORT NEGLI ANIME GIAPPONESI DI IERI E DI OGGI

Spokon (スポコン, supokon) manga e anime legate allo sport come il “Holly & Benji” (Captain Tsubasa), “Rocky Joe”, “Slam Dunk”, “Mila e Shiro” e “L’Uomo Tigre”. Museo della Città dalle 21 alle 23