a Rimini

I rischi delle zanzare. tre incontri per imparare a difendersi

Pexels @Marc Nesen
di Redazione   
Mar 5 Ago 2025 08:14 ~ ultimo agg. 7 Ago 03:30
L'Ausl propone una serie di incontri informativi dal titolo "Spuntiamola: conoscere e imparare a difendersi dalle zanzare" in programma a Rimini, organizzati nell’ambito della campagna di comunicazione predisposta dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo è fornire ai cittadini consigli e raccomandazioni per limitare la diffusione di zanzare e altri insetti simili e per proteggersi dalle loro punture adottando i comportamenti corretti.

Gli incontri, condotti da professionisti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, si svolgeranno in tre Nodi Territoriali di Salute del Comune di Rimini e affronteranno il tema delle malattie (anche gravi) che possono trasmettere le zanzare (comuni e tigre) e altri pappataci, le modalità di prevenzione e gli strumenti a disposizione del cittadino per contribuire alla lotta contro la diffusione delle arbovirosi.

Questo il calendario degli appuntamenti, che rappresentano un’importante occasione di sensibilizzazione e prevenzione:

- Giovedì 7 agosto ore 17 Nodo Sud Mare – Sala Civica, Piazza Decio Raggi 1, Miramare

Lunedì 11 agosto ore 17 Nodo Marecchiese – Via Perticara 11

Mercoledì 20 agosto ore 17 Nodo Sud Monte – Via Bidente 1/p

Ulteriori approfondimenti e informazioni sono disponibili sul sito di riferimento https://www.zanzaratigreonline.it . Inoltre, è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale: 800 033 033.

