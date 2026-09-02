Torna a Bellaria-Igea M "Oratorio in festa". Sport, giochi e animazione per 1300

Oltre 1.300 fra bambini, ragazzi, animatori e famiglie, ai quali si aggiungono più di 150 formatori: sono i numeri dell’Oratorio in festa, la manifestazione che da oggi, mercoledì 2, sino a domenica 6 settembre si svolge Bellaria Igea Marina. Giunta alla 44ª edizione, la rassegna nazionale dell’Anspi – Associazione nazionale san Paolo Italia – sbarca in riviera per la 26ª volta.

I partecipanti animeranno le strade della città, gli impianti sportivi, il lungomare. Sono infatti 79 le squadre che si cimenteranno nello SportOratorio, una

multidisciplina nata per sviluppare il senso di squadra e le relazioni fra i più piccoli, nonché nei vari tornei che si svolgeranno allo stadio Nanni. In piazzale Kennedy, dal primo mattino al tardo pomeriggio sarà attivo l’Oratorio a cielo aperto, dove persone di tutte le età, anche non appartenenti all’Anspi, potranno cimentarsi in varie attività, tra cui tombola e tornei di carte. Le serate avranno invece per fulcro piazza Don Minzoni, dove si esibiranno i gruppi che offrono

proposte teatrali e di spettacolo. A coadiuvare il tutto saranno un’ottantina di omini in giallo, gli animatori dell’Anspi distinguibili dalla

loro casacca.

La parte formativa si svolgerà invece al Palazzo del turismo di via Leonardo Da Vinci. Si tratta di una Summer school articolata su due percorsi paralleli, dedicati agli educatori più esperti (16-30 anni). Questa fase culminerà sabato 5 settembre alle ore 10, con il convegno Custodi dell'umano, ispirato all'enciclica Magnifica humanitas di Leone XIV.



Per il presidente dell’Anspi Giuseppe Dessì "ritrovarsi a Bellaria Igea Marina è come ritornare a casa. Lo ripeto tutti gli anni e questo sentimento ogni volta si rafforza. Quest’anno abbiamo una buona partecipazione, che si tradurrà in circa seimila pernottamenti. Non proponiamo soltanto sport, ma anche cultura,

spettacolo e formazione, in un programma che tiene insieme dai più piccoli agli anziani. È lo spirito dell’oratorio, dove non esistono barriere, né di età, né di provenienza.”

Il Sindaco Filippo Giorgetti ha voluto rimarcare “la dimensione umana e l’amicizia autentica che legano Anspi a Bellaria Igea Marina e alla sua comunità. Non è facile migliorare qualcosa di già grande come l’Oratorio in Festa, manifestazione che per altro si conferma significativa, volano di presenze turistiche nel mese di settembre. Eppure, ogni anno ragazzi, educatori e tutto il mondo che ruota attorno alla manifestazione riesce a rinnovarsi nella continuità ed a stupirci, pur restando fedele al solco tracciato dal suo fondatore, Monsignor Belloli e da tutti coloro che hanno costruito una rassegna fatta di condivisione,

incontro, dialogo, comprensione e tanto, tanto divertimento sano. Bellaria Igea Marina è parte di questa storia con immutato orgoglio.”