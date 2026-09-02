Musica e pittura per la seconda edizione de "La notte degli artisti"

Santarcangelo torna ad essere il borgo degli artisti con due notti all'insegna di musica e pittura e i negozi aperti fino a tarda notte. Si tratta della seconda edizione de "La notte degli artisti" in programma il 4 e 5 settembre in piazza Ganganelli. Ad organizzarlo l'associazione Città Viva.

Le associazioni culturali Santarcangelo dei Pittori, Bell'Arte di Bellaria e i Pittori della Vecchia Pescheria (Savignano sul Rubicone) porteranno sull'acciottolato della Piazza una trentina di artisti: dai maestri dell'acquerello ai professionisti della pittura a olio, ritrattisti, paesaggisti e astrattisti. Tra loro sarà presente anche il ritrattista Francesco Cola, protagonista di un'estemporanea di pittura. Il collettivo locale KoArt si occuperà invece di un corso di pittura per bambini.

A fare da colonna sonora l'orchestra della scuola Faini che proporrà un concerto di musica classica all'altezza del Caffè Commercio. Mentre in piazza, tra venerdì e sabato, si alterneranno il cantante Simone Antoniacci e il cantastorie Simone Morotti.

"Santarcangelo è da sempre città dell'arte, non ci stiamo inventando nulla", anticipa il presidente di Città Viva Alex Bertozzi. "Ma vogliamo creare un appuntamento annuale in cui gli artisti possano mostrare le proprie opere e il proprio talento. Anzi, ogni anno ci piacerebbe aprirci a più discipline, farlo diventare davvero uno spazio libero e aperto: pittura, musica, teatro, ma anche poesia, danza, scultura e qualunque forma di arte contemporanea".