Broadway Celebration: il 6 settembre il musical incontra la Festa de’ Borg

Sarà un viaggio nel cuore del grande musical americano quello che "Anca Ardelean Danza & Musical" porterà in scena alla Festa de’ Borg, che quest'anno ha come filo conduttore “Il ritorno di Buffalo Bill – e’ mond ma chesa nosta”. La danza sarà protagonista con “Broadway Celebration”. La performance è inserita nel programma degli spettacoli di domenica 6 settembre, con una doppia uscita alle 21 e alle 23, alla Piazza sull’Acqua.

A guidare il pubblico in questo viaggio saranno quindici giovani performer sotto la direzione e le coreografie di Giorgia Falcioni. In scena, una selezione delle coreografie più coinvolgenti tratte dai grandi capolavori del Musical Theatre che hanno fatto la storia dello spettacolo internazionale.

Uno spettacolo dinamico e coinvolgente, costruito come un susseguirsi di musiche, ritmi e atmosfere capaci di trasportare il pubblico dall’energia travolgente delle grandi produzioni di Broadway alle emozioni più intense del teatro musicale. Un omaggio alla danza come forma di espressione, ma anche al talento e alla passione di giovani performer che hanno scelto di trasformare lo studio in una vera esperienza artistica e di palcoscenico.