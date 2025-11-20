Dopo i furti e le spaccate a Santarcangelo potenziati controlli e telecamere

A Santarcangelo si prova a correre ai ripari dopo le gli episodi di criminalità o microcriminalità delle ultime settimane, in particolare ai danni di attività commerciali. Nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto nella giornata di giovedì, sono emerse alcune decisioni. Saranno raddoppiati i turni serali delle pattuglie di Polizia locale, saranno installate 25 nuove telecamera e sarà investito 1,5 milioni di euro per la realizzazione in un edificio pubblico già individuato di una nuova caserma dei carabinieri, che hanno assicurato un’intensificazione dei pattugliamenti notturni. Sul tema sicurezza sarà convocato un consiglio comunale aperto subito dopo le festività. I dati complessivi - rassicurano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Politiche per la Sicurezza Luca Paganelli - mostrano che i reati sono in linea con quelli degli anni passati: "emerge un quadro tutt’altro che emergenziale sia sul fronte dei reati al patrimonio (praticamente stabili su base annuale e comunque relativamente bassi in senso assoluto) sia su quello dei reati alla persona (violenze, risse, ecc…), quasi nulli a Santarcangelo, ma siamo consci che è nostra responsabilità mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per dare una risposta concreta al diritto a sentirsi al sicuro".

Nel dettaglio

I turni di polizia Locale: già da questo weekend saranno raddoppiati i servizi serali della Polizia locale e il turno che va dalle 19 all’1 di notte diventerà alla bisogna ore 19-2. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, prenderanno servizio le due figure, di cui una di profilo amministrativo, che consentiranno di riportare a pieno organico la dotazione della Polizia Locale, con un totale di 27 unità compresi il comandante Daniele Del Fabbro e quattro ispettori

Telecamere: ne saranno posizionate altre 25, cinque quadruple a 360 gradi e 5 brandeggianti. A breve dovrebbero essere posizionate anche altre 6 “targa system” sui principali assi viari della città.

Nuova caserma: "Abbiamo fatto - spiega l'amministrazione - una ricognizione dei vari spazi pubblici e privati, incontrato imprenditori e costruttori e individuata la soluzione in un edificio pubblico che ha tutte le potenzialità richieste e il vantaggio di accelerare i tempi di realizzazione rispetto a un’acquisizione per una realizzazione ex novo". Lo schema di progetto è al vaglio dei vertici regionali e quindi nazionali dell’Arma per i necessari via libera. L'investimento previsto è di 1,5 milioni.