Aggressione in piazza Malatesta. 20enne a giudizio immediato per rapina

Andrà a giudizio immediato uno dei presunti colpevoli della violenta aggressione che avvenne la notte tra il 19 e il 20 maggio in piazza Malatesta a Rimini. Si tratta di un 20enne italiano ma di origine marocchina, che dal 6 ottobre è detenuto nel carcere dei Casetti. Il ragazzo dovrà rispondere di rapina, estorsione e lesioni. Faceva, infatti, parte del gruppetto che aveva aggredito e rapinato un 22enne riminese mentre si trovava ad uno sportello bancomat in pieno centro storico. Il giovane era stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, mentre stava cercando di prelevare dei contanti. Era stato avvicinato da tre giovani mai visti primi che lo avevano fermato chiedendogli un po’ di birra e poi gli avevano sottratto il telefono, costringendolo a prelevare ad uno sportello bancario dei soldi per riaverlo: prima gli avevano chiesto 30 euro, poi erano saliti a 50. Era stato proprio in quel momento che uno degli aggressori lo aveva preso per il collo e gli aveva spaccato una bottiglia in testa. Lui era fuggito sanguinante per poi essere soccorso da un’ambulanza del 118. Per quella grave ferita era stato sottoposto ad un delicato intervento all’ospedale Bufalini di Cesena e la prognosi era stata di 44 giorni. Sul posto erano intervenuti i carabinieri. Il Giudice Vinicio Cantarini, su richiesta del PM Luca Bertuzzi ha disposto il giudizio immediato e l’udienza si terrà il prossimo 14 gennaio. Sui complici le indagini sono ancora in corso.