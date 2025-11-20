  
termometro in discesa

In arrivo un fine settimana con pioggia, vento e possibili nevicate in collina

di Redazione   
Gio 20 Nov 2025 17:18
Per venerdì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo che per la provincia di Rimini è gialla (il livello più basso) per temporali su costa e pianura e per vento su tutto il territorio provinciale.

Per venerdì sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia
costiera, che potranno generare localizzati allagamenti in aree urbane. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata
(62-74 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia
appenninica e costiera. È previsto mare al largo da molto mosso ad agitato, per cui non si escludono localizzati fenomeni
di erosione e inondazione dei litorali.

Venerdì le precipitazioni sul riminese sono attese nella seconda parte della giornata. Il maltempo dovrebbe proseguire anche nella giornata di sabato, quando saranno possibili nevicate anche sulle zone collinari. In discesa le temperature, che scenderanno sotto le medie stagionali con minime che nelle zone collinari intorno allo zero.

Le previsioni di Arpae.

