Tavole in legno composito rotte o mancanti, elementi metallici corrosi e tombini ostruiti. Finisce nel mirino di Fratelli d’Italia lo stato della passerella pedonale nel bacino sottostante il Ponte di Tiberio, giudicato con foto a corredo «particolarmente preoccupante» sul fronte della sicurezza.

A destare maggiore allarme, spiega il coordinatore comunale Claudio Mazzarino, è soprattutto uno spuntone di ferro sollevato che fuoriesce dalla griglia metallica. «Non si tratta di una semplice irregolarità della pavimentazione – sottolineano da FdI – ma di un elemento sporgente contro cui una persona potrebbe inciampare o urtare violentemente in caso di caduta, riportando lesioni gravissime. Serve un intervento immediato per eliminare la sporgenza o almeno transennare il tratto, senza aspettare che un cittadino, un turista o un bambino si faccia seriamente male». Oltre alle discontinuità del piano di calpestio, particolarmente insidiose per anziani e persone con difficoltà motorie, vengono segnalate griglie e canalizzazioni intasate da foglie e terriccio, che compromettono il regolare deflusso dell’acqua.

«Non è una semplice questione di arredo urbano, ma di incolumità pubblica – incalza Fratelli d’Italia –. Se la passerella è destinata a essere rifatta o sottoposta a manutenzione straordinaria, per quale motivo nel frattempo non sono stati delimitati e chiusi i tratti più danneggiati?».

Mazzarino tocca anche l’aspetto economico ricordando i circa 900.000 euro investiti dal Comune per il restauro e la riqualificazione illuminotecnica del Ponte di Tiberio e sottolineando come un’opera simile debba essere accompagnata da una cura costante degli spazi circostanti. Dall’esame del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 emerge inoltre uno stanziamento di 25.000 euro annui (75.000 euro nel triennio) sul capitolo 39460, dedicato proprio alla gestione della passerella.

Per fare chiarezza sull’utilizzo di queste risorse e sui tempi di ripristino, il consigliere comunale Carlo Rufo Spina presenterà un’interrogazione alla Giunta comunale. Le richieste nello specifico:

- Quali interventi siano previsti per il ripristino della passerella.

- Se sia programmato un rifacimento complessivo della pavimentazione.

- Come siano stati utilizzati i fondi stanziati per la gestione della passerella.

- Per quale motivo i tratti maggiormente deteriorati non siano stati già interdetti al pubblico.

- Quali misure immediate si intendono adottare per eliminare le parti metalliche sollevate e sporgenti, compreso lo spuntone visibile nelle fotografie.

- Quando verranno effettuati gli interventi di ripristino e messa in sicurezza.

- Quando verranno pulite le griglie ostruite da foglie, terriccio e sporcizia.

- Se sia stata verificata l'efficienza del sistema di raccolta e deflusso delle acque.