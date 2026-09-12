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Tenta il furto nella piadineria, ladro armato sorpreso mentre si nasconde

In foto: i carabinieri di Riccione (repertorio)
i carabinieri di Riccione (repertorio)
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 2 min
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Un tentato furto si è consumato nella notte tra venerdì e sabato a Riccione, in via Castrocaro, all'interno della "Piadina Riccionese”. poco prima delle 4 del mattino, il titolare ha notato la presenza di un soggetto e ha allertato i carabinieri. Una pattuglia del Radiomobile è giunta sul posto nel giro di pochi minuti. Circondato l'immobile per evitare vie di fuga, i militari dell'Arma hanno scorto una luce accesa nel retro del locale e un dettaglio decisivo: una gamba con una scarpa da ginnastica bianca spuntava da un armadietto metallico in cui il ladro stava cercando di nascondersi.

Il soggetto è stato subito bloccato: nelle sue tasche nascondeva un tirapugni metallico, mentre a terra, vicino al registratore di cassa che era stato forzato, sono stati sequestrati uno scalpello e un piede di porco. All'esterno dell'esercizio commerciale era inoltre parcheggiato uno scooter Yamaha X-Max con le chiavi inserite, risultato poi rubato a Rimini. Dai successivi accertamenti è emerso che l'arrestato, un 30enne serbo, senza fissa dimora, annoverava precedenti per reati contro il patrimonio, evasione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a un ordine di carcerazione pendente emesso dalla Procura generale di Bologna.

L'uomo, assistito d'ufficio dall'avvocato Andrea Guidi, deve rispondere di tentato furto aggravato e porto abusivo di armi. E' stato anche denunciato per la ricettazione dello scooter. Lunedì comparirà in tribunale per essere processato per direttissima, nel frattempo resta in custodia nelle camere di sicurezza della caserma. 

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