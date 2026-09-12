La ZTL di Rimini nord va in "ferie" fino alla prossima estate

E' terminata la Zona a Traffico Limitato del Parco del Mare Nord a Rimini, scattata lo scorso primo giugno per disciplinare l'accesso veicolare durante la stagione estiva. Il 10 settembre è stato l'ultimo giorno di applicazione.

Quest'anno l'amministrazione, a seguito di un confronto con alcuni operatori dell'area, aveva eliminato la fase di funzionamento pre-stagionale nei mesi di aprile e maggio, quando la limitazione era prevista nei soli giorni festivi. Obiettivo, si legge in una nota, semplificare il calendario di attivazione introdotto per la prima volta nel 2023 e agevolare l'accesso all'area mare nel periodo di avvio delle attività.

Nel corso della stagione ha operato anche il nuovo varco elettronico di viale Porto Bardia, entrato in esercizio dal primo luglio con rilevazione automatica delle infrazioni, dopo un mese di pre-esercizio. Il varco completa il prolungamento della stessa via, realizzato lo scorso anno insieme al nuovo marciapiede lato sud-est per la sicurezza dei pedoni.