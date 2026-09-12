L’Assemblea Europea dei Carnevali arriva a Rimini: delegazioni da 11 Paesi

Per la prima volta l’Italia ospita l’Assemblea Annuale della NEG – Comunità Europea dei Carnevali, l’organizzazione non governativa europea impegnata nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione del Carnevale quale espressione del patrimonio culturale immateriale europeo. L’evento, in programma dal 17 al 19 settembre, è stato affidato all’Associazione Gambettola Eventi e porterà in Romagna delegazioni provenienti da 11 Paesi europei: Belgio, Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia e Spagna.

Accanto alle giornate di lavoro riservate ai delegati della NEG, il programma prevede due incontri tematici aperti ai cittadini in forma gratuita dedicati a temi di grande attualità: il ruolo del Carnevale nei processi di inclusione e welfare culturale e il valore turistico, culturale ed economico dei Carnevali.

Nel primo incontro sarà dedicato saranno coinvolti oltre al Sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, l’Assessore con delega ai servizi e alle politiche sociali del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, la consigliera regionale della Regione Emilia-Romagna Francesca Lucchi, il Ministro Alessandra Locatelli (con un videomessaggio) e le realtà associative che hanno vissuto direttamente l’esperienza del carnevale inclusivo di Gambettola.

Il secondo appuntamento vedrà invece tra i presenti il Presidente di APT Servizi Emilia-Romagna Alberto Aitini e l’Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni.

Per trasformare l’Assemblea in un vero percorso di ospitalità, conoscenza e valorizzazione del territorio, il Comune di Rimini e il Comune di Gambettola hanno sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa in occasione dell’appuntamento europeo. La collaborazione troverà il proprio sviluppo nel 2027, anno in cui proprio Gambettola sarà Città della Cultura dei Carnevali Europei.

"C’è forse un luogo più adatto della Romagna per ospitare l’Assemblea dei Carnevali d’Europa? - si chiede il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - Siamo nella terra di Federico Fellini, del sogno e dell’immaginazione, in un territorio che ha fatto dell’accoglienza, della festa e dello stare insieme alcuni dei tratti più autentici della propria identità. Il Carnevale è partecipazione e condivisione, è una risorsa capace di attrarre visitatori e animare città e territori, ma è soprattutto un patrimonio culturale e identitario, profondamente radicato nella storia e nelle comunità. Ogni Carnevale custodisce personaggi, riti, linguaggi, maschere e tradizioni che raccontano il luogo in cui è nato e ne rappresentano l’unicità. Ed è forse proprio questo il suo grande fascino: essere diverso in ogni luogo e, nello stesso tempo, riconoscibile ovunque. Custodire la memoria e sapersi reinventare, tenere insieme tradizione e contemporaneità, essere espressione di una comunità e al tempo stesso parlare un linguaggio universale. È da questa consapevolezza che nasce l’incontro tra Gambettola e Rimini, per tre giornate di confronto e di scambio di esperienze e buone pratiche tra i Carnevali storici d’Europa: un’occasione per valorizzare un patrimonio culturale, sociale e turistico comune".

Il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini si dice "orgoglioso di condividere con il Comune di Rimini l’accoglienza delle delegazioni dei Carnevali europei che aderiscono alla NEG, la principale associazione europea del settore – dichiarano il Sindaco Eugenio Battistini e l’Assessora alla Cultura Serena Zavalloni –. Un appuntamento di grande valore, che assume per Gambettola un significato ancora più importante alla luce del riconoscimento della nostra città quale Città europea della Cultura del Carnevale per il 2027. Si tratta di un risultato significativo, che premia il lavoro portato avanti negli anni da Gambettola Eventi e testimonia il valore raggiunto dal Carnevale della Romagna. Una manifestazione capace di custodire e tramandare una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità e, allo stesso tempo, di innovarsi, ampliando la propria proposta e distinguendosi anche per la sua dimensione sociale e culturale.

Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e alla sua Giunta, con i quali abbiamo lavorato in piena collaborazione per rendere possibile l’accoglienza delle delegazioni nella città di Rimini. Una sinergia importante, che contribuisce a rafforzare il legame tra i nostri territori e a valorizzare il Carnevale anche come occasione di promozione culturale e turistica dell’intera Romagna".

Programma:

Il programma pubblico

Giovedì 17 settembre – Rimini

Sala Convegni – Palazzo del Turismo

Ore 19.00 – Benvenuto e saluti istituzionali

Saluti di:

Video saluto Assessore regionale alla Cultura Jessica Allegni

Comune di Rimini

Comune di Gambettola

Direzione Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura

Presidente della NEG

Presidente dell’Associazione Gambettola Eventi

A seguire, intervento della direzione Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, presentazione del video dedicato ai Carnevali storici dell’Emilia-Romagna e dei materiali regionali, con brevi interventi dei Carnevali presenti e della rete NEG.

Venerdì 18 settembre

Ore 9.00 – Saluto ufficiale delle autorità locali

Ore 10.00 – Assemblea Generale NEG – sessione di apertura

Ore 13.30 – Pranzo informale

Gli appuntamenti aperti al pubblico

Ore 14.30 – “Welfare culturale: il Carnevale è opportunità di inclusione”

Incontro pubblico, aperto e gratuito

Un confronto sul ruolo del Carnevale come strumento di inclusione, partecipazione e welfare culturale, con la presenza di realtà sociali del territorio e testimonianze dei Carnevali europei.

Sabato 19 settembre 2026

Ore 14.30 – “I Carnevali europei: volano turistico, economico e culturale”

Incontro pubblico, aperto e gratuito

Un confronto sul valore dei Carnevali per il turismo, l’economia, la cultura e la promozione dei territori, con dati, esperienze italiane ed europee e contributi istituzionali.

La contemporanea presenza di delegazioni internazionali, istituzioni, associazioni, operatori culturali e turistici e realtà sociali renderà i due incontri un'importante occasione di confronto e di apertura della comunità locale alla dimensione europea.