Scatta l'orario invernale dei bus. Non solo scuola, corse ad hoc per Le Befane

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, scatta dal 15 settembre anche l’orario invernale dei bus che resterà in vigore fino al 5 giugno 2027. Come spesso accade, l’inizio delle lezioni potrebbe comportare qualche criticità. Start Romagna ricorda infatti che la condizione di provvisorietà degli orari di molti istituti o le modifiche temporanee, soprattutto in uscita dalle classi, potrebbe generare condizioni di carico sui mezzi difficilmente prevedibili, con possibili ripercussioni sulle coincidenze per chi deve servirsi di più bus. Già operativo il tavolo con l’Agenzia Mobilità che ha competenza su tragitti e frequenze e a cui confluiscono segnalazioni e rilievi sulle situazioni di criticità. Intanto prosegue la campagna abbonamenti con due diverse tipologie. Salta Su prevede la gratuità per gli studenti di elementari e medie mentre per quelli delle superiori e dei percorsi di formazione professionale sono previste agevolazioni con un Isee inferiore a 30mila euro (per tutte le informazioni: https://mobilita.regione. emilia-romagna.it/saltasu). Da quest’anno è prevista però una quota di adesione una tantum di 15 euro. Per chi non ha i requisiti per le agevolazioni è disponibile invece l’abbonamento Under 26 (https://www.startromagna.it/ abbonamenti/acquista-o- rinnova/). Start ha aderito poi alla Carta del Docente con la possibilità per il personale insegnante di utilizzare il contribuito economico ministeriale per acquistare titoli di viaggio e abbonamenti. L’orario invernale porta con se anche un’altra novità: ci sarà infatti un collegamento ad hoc col centro commerciale Le Befane a Rimini. Nei giorni feriali 7 corse di andata e altrettante di ritorno con la linea 8.

Tutti gli orari, differenziati per bacini, sono disponibili sul sito di Start (www.startromagna.it)

https://www.icaroplay.it/programmi/scatta-lorario-invernale-dei-bus-non-solo-scuola-corse-ad-hoc-per-le-befane/