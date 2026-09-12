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A Santarcangelo

Monumento ai Caduti di piazza Ganganelli: al via i lavori di risanamento

In foto: il monumento ai caduti di piazza Ganganelli
il monumento ai caduti di piazza Ganganelli
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Redazione
   
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Prenderanno avvio tra fine settembre e inizio ottobre i lavori di restauro e risanamento conservativo del monumento ai Caduti di piazza Ganganelli a Santarcangelo che presenta elementi di degrado dovuti principalmente agli agenti atmosferici e all’usura. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo che prevede un investimento di circa 50mila euro per la sistemazione del basamento e della gradinata con la ricostruzione di piccole parti mancanti, la stuccatura e il trattamento idrorepellente. Sulle sculture in bronzo le restauratrici interverranno invece mettendo in sicurezza le aree instabili, effettuando una pulitura generale dei depositi superficiali e concluderanno con un trattamento finale protettivo. “Dopo il restauro del monumento ai Caduti di Sant’Ermete, proseguiamo con il piano di manutenzione straordinaria dei monumenti della città intervenendo su quello di piazza Ganganelli”, dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni. “Si tratta di un intervento molto sentito, poiché il monumento ai Caduti è un vero e proprio punto di riferimento nel contesto cittadino, al pari dell’Arco, della fontana e del Campanone. Proprio rispetto alla torre civica, l’Amministrazione ha iniziato in queste settimane a lavorare per la progettazione della manutenzione straordinaria degli orologi, sempre in stretta sinergia con la Soprintendenza, con l’obiettivo di poter intervenire entro i primi mesi del prossimo anno”.

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