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l'invaso resta stabile

Tempo perturbato anche nei prossimi giorni; Ridracoli ancora non recupera

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Redazione
   
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Almeno fino a giovedì è previsto meteo perturbato sul riminese e sulla Romagna. Per mercoledì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta meteo per criticità idraulica e idrogeologica che riguarda l'appennino emiliano senza coinvolgere le province romagnole.

Al momento le precipitazioni non stanno facendo sentire effetti significativi sull'invaso di Ridracoli che resta stabile a un livello di poco superiore al 30% della capacità.

Le previsioni di Arpae.

I dati di Ridracoli aggiornati.

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