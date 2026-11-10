Tempo perturbato anche nei prossimi giorni; Ridracoli ancora non recupera

Almeno fino a giovedì è previsto meteo perturbato sul riminese e sulla Romagna. Per mercoledì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta meteo per criticità idraulica e idrogeologica che riguarda l'appennino emiliano senza coinvolgere le province romagnole.

Al momento le precipitazioni non stanno facendo sentire effetti significativi sull'invaso di Ridracoli che resta stabile a un livello di poco superiore al 30% della capacità.

Le previsioni di Arpae.

I dati di Ridracoli aggiornati.