l'invaso resta stabile
Tempo perturbato anche nei prossimi giorni; Ridracoli ancora non recupera
In foto: repertorio
di Redazione
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Almeno fino a giovedì è previsto meteo perturbato sul riminese e sulla Romagna. Per mercoledì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta meteo per criticità idraulica e idrogeologica che riguarda l'appennino emiliano senza coinvolgere le province romagnole.
Al momento le precipitazioni non stanno facendo sentire effetti significativi sull'invaso di Ridracoli che resta stabile a un livello di poco superiore al 30% della capacità.
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