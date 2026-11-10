Spiagge, risorsa scarsa o no? Sib e Fiba fiduciose.Mare Libero: gare inevitabili

Quando ormai tutto sembrava orientato alle evidenze pubbliche, l'ultimo provvedimento preso dal consiglio dei ministri sembra nuovamente destinato a riaccendere la speranza negli operatori balneari. Ma anche a rinfocolare le polemiche su una vicenda ventennale. "Per adeguare l’ordinamento agli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla direttiva 2006/123/CE - si legge nella nota governativa -, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Tavolo di monitoraggio, con la partecipazione di Regioni e Comuni, che definisce i criteri per rilevare la scarsità della risorsa naturale disponibile e ne verifica gli esiti". Quindi nonostante alcuni comuni d'Italia abbiano già effettuato le gare e altri, come Rimini e Riccione, sia ormai pronti a definire i bandi torna a farsi largo il concetto di "scarsità della risorsa".

"Restiamo fiduciosi che tutte le Istituzioni, sia nazionali che territoriali, siano consapevoli della necessità di superare l’attuale caos normativo che rischia di sconvolgere il turismo italiano", commentano in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente SIB-FIPE Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente FIBA-Confesercenti, definendo positiva e attesa la norma varata dal Consiglio dei ministri. "È il presupposto - proseguono - per l'applicazione della direttiva Bolkestein ripetutamente evidenziato dalla Corte di Giustizia europea nelle diverse sentenze in materia: da ultimo con l'ordinanza del 10 luglio scorso. Del resto, anche le Regioni sono intervenute sulla questione con proprie leggi, come la Calabria nella scorsa primavera (L.R. 15/2026) ed altre che si apprestano a farlo, come l'Abruzzo la prossima settimana." Secondo le due associazioni si tratta quindi di un "doveroso preliminare accertamento al fine di evitare un esteso contenzioso". Un provvedimento che però, da solo, non sarebbe sufficiente. Le due associazioni infatti chiedono al ministro Salvini di avviare un "urgente percorso riformatore che non trascuri di tutelare le imprese attualmente operanti, che hanno avuto l'unico torto di credere nelle leggi dello Stato che garantivano la continuità aziendale, ma che salvaguardi anche un modello di balneazione attrezzata, caratterizzata da micro e piccole aziende familiari, che gestiscono direttamente le concessioni". "Siamo, infine, fiduciosi - concludono Capacchione e Rustignoli - che tutte le Istituzioni sia nazionali (Governo e Parlamento), che territoriali (Regioni e Comuni), avvertano la necessità di superare l'attuale caos amministrativo che favorisce avventurieri e speculatori, non solo in danno degli imprenditori seri, ma anche del Paese che rischia, in difetto, di perdere un comparto che, oggi, rappresenta la parte più preziosa del turismo italiano”.

Di tutt'altro avviso invece l'APS Mare Libero che, per voce dell'avvocato Roberto Biagini, spiega che è impossibile parlare di risorsa scarsa e fa l'esempio riminese dove il 91% dell’arenile è "blindato in regime concessorio e un miserabile 9% lasciato alle briciole della fruizione libera". "Parlare di "risorsa abbondante" a Rimini e altrove - prosegue - significa prendere in giro i cittadini e calpestare sfacciatamente le sentenze della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato e dei TAR italiani (da ultimo le sentenze del TAR Lazio del novembre 2026 e i pronunciamenti di Palazzo Spada)". Biagini ricorda che "la Corte di Giustizia UE e i tribunali amministrativi sono stati chiarissimi. La verifica della scarsità non può in alcun modo costituire un escamotage o un pretesto per eludere l'obbligo delle procedure competitive ad evidenza pubblica (CGUE causa C-348/22). La coperta è corta: se una costa è occupata al 91% da concessioni commerciali, la risorsa è drammaticamente scarsa, e il tentativo di aggirare l'obbligo delle gare non fa che confermare la volontà di perpetuare privilegi che non hanno più alcuna copertura legale." In sostanza "mentre le sigle dei balneari continuano a cantare vittoria per ritardare l'inevitabile, la realtà riminese grida giustizia - conclude -. Il 91% di spiaggia sottratta alla libera fruizione grida la necessità di voltare pagina. Le chiacchiere sulla "non scarsità" sbattono contro il muro invalicabile del diritto europeo, del Consiglio di Stato e della sacrosanta pretesa dei cittadini di poter tornare a vedere, vivere e calpestare il proprio mare senza dover pagare un monopolista privato. La stagione dei feudi sulla sabbia è finita: spazio alle gare pubbliche, trasparenti e aperte a tutti."