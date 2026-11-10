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Da lunedì 23 novembre

Alla Gambalunga parte 'Il Circolo dei Saggi', gruppo di lettura sulla saggistica

In foto: Biblioteca Gambalunga
Biblioteca Gambalunga
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Redazione
   
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Da lunedì 23 novembre alla Biblioteca Gambalunga di Rimini, accanto ai gruppi di lettura dedicati alla narrativa, alla poesia, alla storia, alla spiritualità e alla filosofia, nasce una nuova opportunità di confronto su letture condivise e partecipazione culturale: Il Circolo dei Saggi, gruppo di lettura dedicato alla saggistica. Gli incontri si terranno il quarto lunedì del mese, dalle 17 alle 19.

Uno spazio pensato per chi ama i libri che fanno nascere domande, per interrogarsi sui problemi, le inquietudini e le trasformazioni sociali del nostro tempo e sul ruolo che la cultura può ancora avere per comprendere il presente, perché leggere un saggio è prima di tutto un modo per abitare il mondo con più consapevolezza. Il primo incontro sarà dedicato alla conoscenza reciproca e alla costruzione condivisa del percorso di lettura: insieme verranno scelti i temi da affrontare e i primi libri da leggere.

Per iscrizioni inviare email a: giuseppe.delmagno@comune.rimini.it

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