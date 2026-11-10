Alla Gambalunga parte 'Il Circolo dei Saggi', gruppo di lettura sulla saggistica

Da lunedì 23 novembre alla Biblioteca Gambalunga di Rimini, accanto ai gruppi di lettura dedicati alla narrativa, alla poesia, alla storia, alla spiritualità e alla filosofia, nasce una nuova opportunità di confronto su letture condivise e partecipazione culturale: Il Circolo dei Saggi, gruppo di lettura dedicato alla saggistica. Gli incontri si terranno il quarto lunedì del mese, dalle 17 alle 19.

Uno spazio pensato per chi ama i libri che fanno nascere domande, per interrogarsi sui problemi, le inquietudini e le trasformazioni sociali del nostro tempo e sul ruolo che la cultura può ancora avere per comprendere il presente, perché leggere un saggio è prima di tutto un modo per abitare il mondo con più consapevolezza. Il primo incontro sarà dedicato alla conoscenza reciproca e alla costruzione condivisa del percorso di lettura: insieme verranno scelti i temi da affrontare e i primi libri da leggere.