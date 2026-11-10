Falsi poliziotti truffano un Compro Oro. Rintracciati dalla Polizia, tre arresti

Fingendosi poliziotti impegnati in un'inchiesta su presunti furti, si sono fatti consegnare gioielli e monete d'oro per centinaia di migliaia di euro dalla titolare di un compro oro di Cesena. La truffa, messa a segno il 28 ottobre, è stata sventata nel giro di poche ore dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini in collaborazione con i Carabinieri di Cassino (FR).

I malviventi hanno agito con una regia coordinata: mentre tenevano la donna in videochiamata inviavano un falso agente con un finto tesserino in negozio a ritirare l'oro, spedendo parallelamente il compagno della vittima in Questura a Rimini con il pretesto di un interrogatorio. Proprio l'arrivo dell'uomo negli uffici della Polizia ha fatto scattare l'allarme.

Incrociando i dati dei sistemi di lettura targhe con le Polizie Locali di Cesena e Milano, la Mobile riminese ha individuato l'auto in fuga verso sud. Diramate le ricerche lungo la direttrice dell'A1, i Carabinieri di Cassino hanno intercettato il veicolo nella stessa serata, recuperando l'intera refurtiva e arrestando in flagranza i tre occupanti, ora condotti in carcere.