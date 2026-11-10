  
Indietro
menu
menu

finti agenti in negozio

Falsi poliziotti truffano un Compro Oro. Rintracciati dalla Polizia, tre arresti

In foto: repertorio (@Polizia di Stato)
repertorio (@Polizia di Stato)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Fingendosi poliziotti impegnati in un'inchiesta su presunti furti, si sono fatti consegnare gioielli e monete d'oro per centinaia di migliaia di euro dalla titolare di un compro oro di Cesena. La truffa, messa a segno il 28 ottobre, è stata sventata nel giro di poche ore dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini in collaborazione con i Carabinieri di Cassino (FR).

I malviventi hanno agito con una regia coordinata: mentre tenevano la donna in videochiamata inviavano un falso agente con un finto tesserino  in negozio a ritirare l'oro, spedendo parallelamente il compagno della vittima in Questura a Rimini con il pretesto di un interrogatorio. Proprio l'arrivo dell'uomo negli uffici della Polizia ha fatto scattare l'allarme.

Incrociando i dati dei sistemi di lettura targhe con le Polizie Locali di Cesena e Milano, la Mobile riminese ha individuato l'auto in fuga verso sud. Diramate le ricerche lungo la direttrice dell'A1, i Carabinieri di Cassino hanno intercettato il veicolo nella stessa serata, recuperando l'intera refurtiva e arrestando in flagranza i tre occupanti, ora condotti in carcere.

Altre notizie
Mariscadoras in USA
CON IL PROGETTO BLUEAT

La riminese Mariscadoras vola negli USA con il Global Startup
di Redazione
@Gruppo Hera
il punto sugli interventi

PSBO: nel cantiere di via Alessandrini entra in azione la talpa
di Redazione
FOTO
bimbi che dipingono
STANZIAMENTO DI 107 MILA EURO

Nidi d’infanzia a Riccione, rette dimezzate per le famiglie a reddito basso
di Redazione
Castel Sismondo colorato di viola, il colore simbolo della malattia
Oltre la Ricerca OdV

Novembre è il mese della sensibilizzazione sul tumore al pancreas
di Redazione
Un momento della puntata
Lunedì alle 20:20 su Icaro TV

Calcio.Basket del 9 novembre: tra gli ospiti Tamai, Rizzo, Cancelli e Antezza
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO