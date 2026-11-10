Trame locali. Incontri con l'autore alla biblioteca di San Giovanni in Marignano

Storie, libri, personaggi, luoghi e tradizioni che aiutano a leggere il passato e a comprendere il presente. È questo il filo conduttore di Trame locali. Storie e pagine del territorio, la seconda edizione della rassegna promossa dalla Biblioteca Comunale di San Giovanni in Marignano, che da novembre a marzo propone otto appuntamenti con autori, studiosi e divulgatori, invitando il pubblico a esplorare le molteplici espressioni della cultura e della memoria.

Un percorso che attraversa epoche e linguaggi diversi, dalla storia scientifica e culturale del territorio alla memoria del secondo dopoguerra, dalle vicende della Riviera romagnola alla narrativa contemporanea, fino alle tradizioni popolari e alla storia delle donne nel Rinascimento.

La rassegna si aprirà martedì 17 novembre alle ore 18 con Piero Paolucci, che presenterà Della vita e degli scritti di Alessandro Serpieri delle Scuole Pie. Osservatore presso l’Osservatorio Meteorologico Alessandro Serpieri e studioso della storia scientifica urbinate, Paolucci accompagnerà il pubblico alla scoperta della figura di Padre Alessandro Serpieri, scienziato e protagonista della cultura del suo tempo. Il volume, riedizione dell’opera di Giovanni Giovannozzi pubblicata nel 1887, è arricchito da nuove presentazioni e da un catalogo degli scritti aggiornato.

Martedì 1° dicembre sarà la volta di Niccolò Tonelli, graphic e motion graphic designer, video editor e fumettista, che presenterà Pacific Rimini. Una storia che immagina una Rimini del futuro alle prese con creature misteriose provenienti dal mare e con un gigantesco robot chiamato a contrastarle. Tra immaginario fantastico, cultura pop e ambientazione romagnola, il progetto trasforma il territorio in uno scenario narrativo sorprendente. A moderare l’incontro sarà Luisina Ilardo.

Martedì 15 dicembre interverrà Maurizio Ceccarini, giornalista e scrittore riminese, con L’estate cattiva. Rimini 1989 (Panozzo Editore, 2026). Attraverso le vicende della famiglia Colombo, il romanzo restituisce il ritratto di una Riviera alle prese con una stagione turistica difficile, segnata dall’emergenza delle mucillagini nell’Adriatico. Sullo sfondo di un’estate che mette in crisi l’immagine della capitale del turismo balneare, si intrecciano dinamiche familiari, notti in discoteca, inquietudini giovanili e cambiamenti sociali alla vigilia degli anni Novanta. A moderare la serata sarà Tommaso Panozzo.

Trame Locali

Il nuovo anno si aprirà martedì 26 gennaio con Alessandro Agnoletti, storico e direttore della Biblioteca comunale Alfredo Panzini di Bellaria-Igea Marina, che presenterà Enklave Rimini-Bellaria. Storia e storie di 150.000 prigionieri nei campi di concentramento alleati sulla costa romagnola (1945-1947). Attraverso la ricerca storica, l’incontro riporterà alla luce una pagina poco conosciuta del dopoguerra: la presenza lungo la costa romagnola di un vasto sistema di campi di internamento alleati e il complesso intreccio tra la condizione dei prigionieri e la difficile quotidianità della popolazione civile.

Martedì 9 febbraio sarà protagonista Fabio Fiori, scrittore, viaggiatore e naturalista, con Beata l’erba fresca. Cammini e storie in giro per l’Italia (Donzelli, 2026). Il libro propone un viaggio alla scoperta delle erbe spontanee, dei paesaggi in cui crescono e delle tradizioni gastronomiche che le accompagnano. Dalla raccolta al recupero delle ricette, il racconto diventa un invito a osservare con maggiore attenzione i luoghi, riscoprire saperi antichi e costruire un rapporto più consapevole con la natura.

Martedì 23 febbraio l’appuntamento sarà con Viola Bonaspina e Herbarium noctis. La lavanda nella notte di San Giovanni. Ricette per la trasformazione, un incontro dedicato alla lavanda e al suo universo di usi, preparazioni e tradizioni, in dialogo con il patrimonio di conoscenze legato alle piante e ai loro molteplici impieghi.

La rassegna proseguirà martedì 9 marzo con Rossana Conte, autrice di È il Rinascimento, ragazze!, un percorso alla scoperta delle donne di talento vissute tra Quattrocento e Cinquecento. Attraverso figure straordinarie rimaste ai margini della storiografia e storie di donne meno conosciute, il libro propone uno sguardo critico sulla società rinascimentale, restituendo spazio a poetesse, pittrici, filosofe, musiciste, cortigiane, religiose e donne d’affari. Un’occasione per interrogare la memoria storica e riflettere su come si costruisce, e talvolta si perde, la fama di una persona.

A chiudere il calendario, martedì 23 marzo, sarà Mirella Bonora con Il precursore. San Giovanni Battista a Ferrara e nelle usanze del solstizio d’estate. Il saggio esplora la figura del Battista attraverso la storia del culto, le reliquie, i luoghi di devozione e le tradizioni popolari. Dalle eredità dei culti legati al solstizio alle erbe di San Giovanni, il volume indaga riti e credenze che attraversano i secoli e continuano a vivere nella cultura popolare.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di San Giovanni in Marignano, in via Roma 59. L’ingresso è libero.

Informazioni:

Biblioteca Comunale di San Giovanni in Marignano

E-mail: biblio@marignano.net

Telefono: 0541 828157