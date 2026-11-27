C’è una miniera nascosta nelle nostre case, nelle imprese e nelle città. Non si trova nel sottosuolo, ma dentro batterie, computer, telefoni, schede elettroniche, magneti e apparecchiature giunte a fine vita.

Sono le cosiddette “miniere urbane”: prodotti e rifiuti dai quali è possibile recuperare terre rare e materie prime critiche, elementi indispensabili per le tecnologie digitali, la mobilità elettrica e la transizione energetica.

A questo tema il Tecnopolo di Rimini ha dedicato la tavola rotonda “Miniere urbane: recuperare terre rare e materie prime”, organizzata a Ecomondo 2026 in collaborazione con l’Osservatorio Allestimenti by Prostand. La grande partecipazione all’incontro conferma quanto la disponibilità di questi materiali sia diventata una questione centrale per la ricerca e per il futuro delle imprese.

Dai rifiuti alle risorse strategiche

Litio, cobalto e neodimio sono utilizzati per produrre batterie, dispositivi elettronici, magneti permanenti, turbine eoliche e numerose altre tecnologie strategiche.

Quando un prodotto arriva a fine vita, questi materiali non perdono necessariamente il proprio valore. Attraverso specifici processi possono essere estratti, separati e reintrodotti nei cicli produttivi, trasformando uno scarto in una nuova risorsa industriale.

Le miniere urbane rappresentano quindi un’applicazione concreta dell’economia circolare: recuperare ciò che è già disponibile per ridurre il ricorso a nuove attività estrattive, contenere l’impatto ambientale e limitare il consumo di materie prime vergini.

Una dipendenza che riguarda anche le imprese

L’approvvigionamento e la lavorazione di molte materie prime critiche sono concentrati in Paesi extraeuropei. Questa dipendenza espone il sistema produttivo alle tensioni geopolitiche, alle oscillazioni dei prezzi e alle possibili interruzioni delle catene di fornitura.

Recuperare questi materiali dai prodotti dismessi non è dunque soltanto una scelta ambientale. Significa aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, rafforzare l’autonomia industriale europea e creare nuove opportunità economiche.

Il tema interessa anche il settore degli allestimenti fieristici. Gli spazi espositivi hanno spesso una durata limitata, mentre materiali, impianti e tecnologie audio, video e di illuminazione possono avere una vita molto più lunga. Prolungarne l’utilizzo e favorirne il recupero permette di ridurre gli sprechi e valorizzare anche le materie prime critiche contenute nelle apparecchiature.

La ricerca del Tecnopolo di Rimini

All’interno del Tecnopolo opera il CIRI FRAME, il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale dell’Università di Bologna che si occupa di fonti rinnovabili, ambiente, mare ed energia.

I ricercatori Luca Ciacci, Ivano Vassura e Fabrizio Passarini studiano e sviluppano tecnologie per il recupero e la valorizzazione delle materie prime critiche presenti negli scarti.

L’obiettivo è trasferire i risultati della ricerca verso applicazioni industriali concrete, aiutando le imprese a individuare nuovi processi, ridurre l’utilizzo di risorse vergini e recuperare materiali di elevato valore.

Dalla ricerca alle applicazioni industriali

La tavola rotonda di Ecomondo ha mostrato quanto sia importante creare un collegamento stabile tra università, laboratori e imprese.

La ricerca può mettere a disposizione conoscenze, tecnologie e strumenti di analisi. Le aziende possono trasformare queste soluzioni in nuovi processi produttivi, servizi e modelli di business, contribuendo allo stesso tempo alla transizione ecologica e alla competitività del territorio.

Le miniere del futuro, quindi, non saranno soltanto nei luoghi da cui estraiamo nuove risorse. Saranno anche nei prodotti che utilizziamo ogni giorno.

Imparare a riconoscerne e recuperarne il valore significa trasformare un problema ambientale in un’opportunità industriale e costruire un’economia più circolare, competitiva e indipendente.

Tecnopolo di Rimini

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