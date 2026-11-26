Si è chiusa in fiera a Rimini la 12esima edizione di Ibe-Intermobiltity future ways, l'appuntamento su tre giorni di Italian exhibition group per tutto il mondo del trasporto collettivo e delle filiere industriali connesse, che chiude i battenti oggi in Fiera a Rimini. Con una "significativa" crescita del 30% di visitatori e operatori internazionali.

Ibe, sottolinea la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, si conferma come "marketplace di riferimento", con una folta presenza di attori, 139 brand espositori, 13 test drive per autobus e oltre 300 le persone che hanno effettuato a loro volta un test drive. Quaranta tra convegni ed eventi di networking hanno visto la partecipazione di 120 relatori. Tra i temi caldi la mobilità condivisa come vero e proprio settore economico, un processo che Ibe intende favorire come "volano per liberare nuovo valore". Intanto la trasformazione è in atto: nel 2026 secondo i dati Anfia si contano 5,688 immatricolazioni di bus in più, il 28,3%, e la transizione verso la mobilità elettrica "sta trasformando il mercato del lavoro, generando nuove professionalità nella guida, nella produzione, nella manutenzione e nella pianificazione dei servizi". Tra queste, il Mobility manager e nuove figure di analisti capaci di leggere e interpretare grandi masse di dati.

Nella tre giorni vengono anche proclamati i vincitori della seconda edizione del Premio Lorenzo Cagnoni per l'innovazione e per la prima volta in Italia assegnato il Bus of the year award 2027-Intercity edition: MAN Lion's City E LE.