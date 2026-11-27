E' illegittimo il rifiuto disposto dal comune di Rimini alla richiesta di accesso agli atti sul progetto di ampliamento della fiera. A sancirlo, con la sentenza n. 1862 del 26 novembre 2026, è il TAR Emilia-Romagna che ha accolto il ricorso dei residenti e proprietari confinanti con il quartiere fieristico. Il giudice amministrativo, scrive l'Osservatorio Ampliamento Fiera, ha ordinato quindi al Comune di consegnare, entro 30 giorni, tutta la documentazione richiesta dai cittadini sin dall' 11 maggio 2026, comprese le osservazioni degli altri soggetti coinvolti e i contributi istruttori.

Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali.

Nella sentenza, elenca il comitato, emergono tre principi fondamentali:

"Diritto alla difesa: i cittadini devono poter conoscere gli atti quando sono in gioco i loro interessi, la proprietà, la vivibilità e il futuro del territorio, specie se vicino alle loro case o al loro lavoro.

Trasparenza amministrativa: conoscere gli atti e i procedimenti pubblici è un diritto fondamentale di cittadinanza, pilastro della democrazia.

Accesso anche agli atti preparatori: i documenti non possono essere rifiutati solo perché il procedimento è ancora in corso; un eventuale rinvio deve essere giustificato da ragioni concrete, che nel caso di specie non ci sono".



"La pronuncia - commentano i cittadini, ringraziando anche l'avvocato Giovanni Delucca del Foro di Bologna - rappresenta una vittoria importante ed un precedente per i cittadini e per tutta la comunità riminese, perché stabilisce che la trasparenza deve essere garantita durante i procedimenti amministrativi, non soltanto quando le decisioni sono ormai definitive. Il TAR non ha giudicato il merito del progetto di ampliamento della fiera, che peraltro è ancora in itinere, ma ha riconosciuto un principio essenziale: i cittadini hanno diritto di conoscere, valutare e contestare le trasformazioni del territorio che incidono sulla loro vita, prima che le scelte siano compiute. Nella sostanza il diritto di sapere, viene prima del diritto di decidere delle Istituzioni. In altre parole, il Comune di Rimini ha avuto torto: non voleva rendere noti i documenti, ma ora li deve rendere disponibili".