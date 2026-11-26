Sono già 239 gli over65 che una volta dimessi dall’ospedale sono stati accompagnati nelle cure a domicilio. Nasce per intercettare le situazioni più vulnerabili il progetto sperimentale attivato ad ottobre dal Distretto socio-sanitario nord di Rimini, con l’obiettivo di garantire continuità ed efficacia al percorso di cura anche dopo il rientro a casa.

Il progetto va ad integrarsi alle attività di assistenza domiciliare dell’Azienda sanitaria – che solo ad ottobre hanno visto la presa in carico di 2.757 pazienti residenti nel Comune di Rimini – e si avvale della rete degli infermieri di famiglia e comunità. Si tratta in particolare di pazienti anziani che presentano anche più patologie, dagli scompensi cardiaci ai problemi respiratori, oppure principi di demenza senile o che presentano primi segnali di decadimento cognitivo o disturbi di salute mentale: una volta individuate le situazioni più fragili si attiva la rete di supporto, che coinvolge diverse figure professionali e sanitarie, in grado di rispondere alle diverse condizioni offrire risposte adeguate alle specifiche esigenze del paziente.

“Stiamo parlando di un progetto sperimentale, avviato dal Distretto socio-sanitario di Rimini, con l’obiettivo di rafforzare quel percorso che ci vede impegnati a rafforzare il legame tra servizi territoriali e la popolazione, mettendo in rete professionisti e avvicinandoli alla comunità – sottolinea l’assessore alle politiche per la salute e alla protezione sociale Kristian Gianfreda – L’obiettivo è garantire ai pazienti più fragili, che non rientrano nei percorsi di assistenza domiciliare, una maggiore facilità nel seguire il percorso di cura attraverso un approccio multi professionale e interdisciplinare, in un’ottica non solo di assistenza ma soprattutto di prevenzione e di un miglioramento della qualità della vita. Il valore è duplice: risponde ai bisogni di una società che invecchia (nel comune di Rimini gli over 65 rappresentano quasi il 26% della popolazione, più di uno su quattro) e soprattutto va incontro alle persone con nuove vulnerabilità, che hanno meno possibilità di poter contare su un supporto”.