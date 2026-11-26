Un inferno domestico fatto di minacce, percosse, segregazione e persino microspie nascoste sotto il divano per monitorare ogni conversazione. È la drammatica vicenda che porta direttamente a processo un 42enne originario del Bangladesh, residente a Rimini, nei cui confronti il giudice per le indagini preliminari, Raffaele Deflorio, ha disposto il decreto di giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero, Luca Bertuzzi.

Le indagini della Squadra Mobile di Rimini hanno ricostruito anni di vessazioni sistematiche subite dalla moglie, una connazionale di 25 anni. Un incubo alimentato da una gelosia ossessiva, sfociato in ripetute aggressioni fisiche perpetrate anche durante la gravidanza e in presenza del figlio neonato della coppia. Secondo le accuse, l'uomo non solo le imponeva un totale isolamento sociale privandola persino dello smartphone, ma aveva nascosto anche dei registratori nell'abitazione per controllarla costantemente e minacciava di farla rimpatriare a forza.

L'imputato, attualmente sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, è difeso dalle avvocate Giovanna Gaudenzi e Silvia Andruccioli. La giovane donna, assistita dall'avvocata Aidi Pini, è stata trasferita in una struttura protetta insieme al figlio. Il processo nei confronti del 42enne si aprirà il prossimo 8 marzo davanti al tribunale monocratico di Rimini.