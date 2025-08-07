  
Opere da rimuovere

Tavoli e sedie su suolo pubblico ma abusivamente. 10 attività multate a Riccione

In foto: la polizia locale di Riccione
la polizia locale di Riccione
di Redazione   
Gio 7 Ago 2025 10:54 ~ ultimo agg. 8 Ago 02:16
Tempo di lettura 1 min
Tavoli, sedie e attrezzature lungo strade destinate al passaggio di turisti e cittadini ma totalmente abusive. La Polizia locale di Riccione ha sanzionato dieci attività economiche che occupavano aree di suolo pubblico, lungo i principali assi commerciali cittadini, senza aver mai presentato alcuna istanza per il rilascio della necessaria autorizzazione. Oltre alla multa, ai titolari è stata intimata la rimozione delle opere abusive a proprie spese. La polizia locale verificherà poi il rispetto dell'obbligo con l’eventuale segnalazione alla Prefettura per l’ordinanza di rimozione coattiva nel caso di accertata inadempienza. 

La sindaca potrà ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese, e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni  In ogni caso è scattata la segnalazione alla Guardia di Finanza visto che l’occupazione abusiva era a scopi commerciali e tale illecito prevede la chiusura condizionata dell’esercizio.

