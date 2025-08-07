  
Hub urbano strategico

Tecnopolo di Rimini, confermata la guida ad Unirimini. Avanza l'ampliamento

Il Tecnopolo di Rimini si rilancia come hub urbano strategico e, con l’accordo approvato dalla Giunta comunale, vede la conferma ad Unirimini del ruolo di gestore anche per il triennio 2025–2028. Il mandato, gratuito e rinnovabile, consente la partecipazione al bando regionale PR FESR 2021–2027, in scadenza a settembre, per ottenere nuove risorse. Nessun impatto sul bilancio comunale. La struttura di via Dario Campana ospita i Centri Interdipartimentali di Ricerca dell’Università di Bologna, attivi in energia, meccanica e ICT, ed è parte della rete regionale dell’Alta Tecnologia.
 
Quello dell’accordo appena firmato sarà il triennio dell’ampliamento – attualmente in corso - con la ristrutturazione del padiglione “ex-ovini” e la costruzione di un nuovo edificio per 600 mq aggiuntivi. L’investimento complessivo di 2,45 milioni di euro è sostenuto da 1,5 milioni dalla Regione e 950.000 euro del Comune.
L’opera è stata inserita tra le 15 operazioni strategiche regionali e punta a rafforzare attività in economia circolare, digitalizzazione e intelligenza artificiale.
 
“Il Tecnopolo è un presidio strategico per la crescita culturale, scientifica ed economica della città – dichiara Chiara Bellini, vicesindaca con delega all’università –. L’interesse comune è quello di rafforzare le capacità di ricerca di una struttura funzionale non solo per il campus di Rimini e i suoi ricercatori, ma anche per le imprese del territorio. Con questo accordo rafforziamo il legame tra ricerca, formazione e sviluppo locale, sostenendo un modello di innovazione aperta e collaborativa. Rimini investe nel sapere per costruire il futuro e generare crescita sostenibile.”.
