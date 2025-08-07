E' Claudio Aulizio il nuovo presidente deil sindacato dei locali da ballo
E' Claudio Aulizio il nuovo presidente provinciale del Sindacato Locali da Ballo, SILB, della Confcommercio. Raccoglie il testimone dello storico presidente Gianni Indino. Ad affiancarlo per i prossimi 5 anni sarà il consiglio direttivo formato da Mauro Bianchi, Mario Iencarelli, Steven Ormerod, Mattia Pulga e Raffaele Ricci.
“Sono orgoglioso e felice di poter rappresentare il mondo dei locali da ballo della nostra provincia e per questo ringrazio i membri del direttivo del SILB Rimini per la fiducia che hanno posto in me - commenta il neo presidente -. Sono altrettanto consapevole di ricevere un’eredità pesantissima: tutti sanno quanto l’ex presidente Gianni Indino abbia fatto per questa associazione e per i locali associati, con quanto entusiasmo e impegno abbia portato avanti per tanti anni le istanze delle discoteche e dei locali di intrattenimento del nostro territorio e dell’intera regione a tutti i livelli, istituzionali e non solo. Tutto il movimento gli sarà sempre grato. Ma ora è il momento di rimboccarci le maniche e proseguire il lavoro per far tornare a brillare la notte della provincia di Rimini."
Aulizio spiega di essere "nel mondo dei locali da circa trent’anni con esperienze diverse e posso dire che stiamo attraversando uno dei periodi più complicati mai vissuti dal nostro settore. Le questioni aperte sono tante, a cominciare da quelle più tecniche e specifiche che riguardano il comparto come l’applicazione dell’Articolo 100 del TULPS, l’abusivismo dilagante e le altissime aliquote fiscali a cui siamo assoggettati: temi che porteremo sui tavoli nazionali.
Poi ci sono le questioni locali, quelle di una Riviera che ha grande voglia di tornare a primeggiare tra le mete turistiche giovanili internazionali e non può prescindere da una proposta di intrattenimento di qualità, da promuovere in modo coordinato. La mia esperienza come tour operator e nella commercializzazione dei locali da ballo mi porta a dire che è arrivato il momento di fare squadra, partendo proprio dalla promozione. Non dico in piena estate, stagione clou per il turismo in cui la concorrenza tra locali del territorio è forte e anche giusta, ma la stagione dura sempre meno, mentre la Riviera di Rimini è accesa tutto l’anno: lavoreremo per promuovere l’offerta di intrattenimento a livello nazionale e internazionale in modo coordinato, anche in occasione dei grandi eventi fieristici e sportivi, per ribadire che la proposta riminese di intrattenimento è più che mai appetibile".
"Lo faremo - aggiunge Aulizio - tenendo conto anche dei nuovi modi di vivere la socialità: tanto è cambiato nella società da quando le discoteche erano una delle poche opportunità per i giovani di svagarsi e divertirsi stando insieme. C’è in atto un cambiamento culturale e noi dobbiamo coglierlo. Sono molto felice che in questo nuovo direttivo del SILB Rimini ci siano anche imprenditori giovani e giovanissimi, sintomo che il settore ha effettuato un fondamentale cambio generazionale. Accanto a loro ci sono consiglieri esperti che saranno di grande aiuto nell’affrontare gli aspetti più tecnici della professione. Nel gruppo - conclude - c’è voglia di impegnarsi e di contribuire in maniera concreta a far tornare Rimini la capitale del turismo giovanile e non solo. Le esigenze del settore sono tante, cercheremo per ognuna le soluzioni adeguate”.