Fermati in stazione con zaini pieni di profumi e alcolici rubati

Due zaini colmi di profumi e alcolici appena rubati. Li portavano in spalla i tre giovani fermati ieri in stazione a Rimina da una squadra in borghese di polizia giudiziaria. Dai controlli, infatti, è emerso, che i 20 prodotti di profumeria e igiene personale e le 6 bottiglie di alcolici erano state sottratto poco prima da due distinte attività commerciali di via XXIII Settembre, i cui titolari avevano già sporto denuncia. Durante l'identificazione, uno dei fermati ha opposto resistenza, scagliando una bottiglia contro gli agenti, cercando, in modo violento, di sottrarsi al controllo. Il giovane, un 22enne, è stato arrestato con l'accusa di furto continuato e resistenza a pubblico ufficiale. L'arrestato è stato portato nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale in attesa di comparire per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.