Non chiedere l'antibiotico al medico per raffreddore, influenza o mal di gola virale: non serve e può fare male. Assumere l'antibiotico solo se prescritto, rispettando dose, orari e durata indicati. Non conservare gli avanzi e non usare antibiotici "del cassetto" o di altre persone. Lavarsi spesso le mani e vaccinarsi contro influenza e altre malattie prevenibili: meno infezioni significa meno antibiotici. Sono i consigli dell'Ausl Romagna in occasione della Settimana mondiale per l'uso consapevole degli antibiotici, dal 18 al 24 novembre.

L'antibiotico-resistenza - ricorda l'Ausl Romagna - è una delle principali minacce per la salute pubblica: quando i batteri diventano resistenti, infezioni un tempo semplici da curare diventano difficili da trattare. Circa nove antibiotici su dieci vengono prescritti fuori dall'ospedale, dai medici di famiglia, dai pediatri e dagli altri professionisti del territorio. Per questo l'Ausl Romagna concentra qui buona parte del proprio impegno.

Nel territorio romagnolo i consumi sono in calo e sotto l'obiettivo regionale: nei primi sei mesi del 2026 il consumo di antibiotici sul territorio della Romagna è stato di 10,94 dosi giornaliere ogni 1.000 abitanti, sotto l'obiettivo fissato dalla Regione (12,5). Nel 2025, nei primi nove mesi, il valore era di 12,27, di poco sopra la media regionale (12,11).

Antibiotici anche più "mirati": il 70% degli antibiotici usati sul territorio appartiene alla categoria "Access" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè farmaci di prima scelta, a spettro ristretto e con basso rischio di favorire le resistenze. È il valore più alto in Emilia-Romagna (media regionale 66,1%, obiettivo 60%). La spesa per antibiotici prescritti sul territorio, cresciuta da 5,9 milioni di euro nel 2021 a 8,1 milioni nel 2024, nel 2025 è scesa a 7 milioni (-14%, circa 1,1 milioni in meno in un anno). Ci sono anche meno infezioni da Clostridioides difficile: questa infezione intestinale, favorita dall'uso di antibiotici, è passata in Romagna da 648 casi nel 2024 a 530 nel 2025 (-18%).

Dal 2 novembre è operativo, grazie ai fondi del Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (PNCAR), un progetto di diagnostica rapida "point-of-care" che coinvolge 150 medici di famiglia in 27 sedi, tra Case della Comunità e medicine di gruppo delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. In pochi minuti, in ambulatorio, il medico può eseguire un tampone che ricerca i principali virus e batteri respiratori (influenza A e B, SARS-CoV-2, virus respiratorio sinciziale, adenovirus, metapneumovirus, parainfluenza, Mycoplasma pneumoniae) e un test su una goccia di sangue per la proteina C reattiva, un indicatore di infiammazione che aiuta a capire se l'antibiotico serve davvero. I dati raccolti alimentano un bollettino epidemiologico settimanale. Il progetto nasce da un'esperienza pilota condotta nell'inverno 2024-2025 nella Casa della Comunità di Cattolica con 10 medici di famiglia: su 332 pazienti con sintomi respiratori testati, oltre 8 su 10 sono risultati negativi al tampone e solo il 19% ha ricevuto una prescrizione antibiotica immediata.

L'app regionale Firstline per la consultazione rapida di indicazioni aggiornate su diagnosi e terapia delle infezioni più comuni. Usata dai professionisti della Romagna da luglio 2025, nel periodo che va da ottobre 2025 a giugno 2026 si contano oltre 14.000 consultazioni (soprattutto per faringotonsillite, cistite e polmonite), con l’amoxicillina (antibiotico di prima scelta per molte infezioni) come farmaco più consultato.

A Rimini mercoledì ci sarà un incontro a Rimini rivolto ai professionisti sanitari e dedicato al buon uso degli antibiotici nelle infezioni da batteri multiresistenti in ospedale. Infettivologi, microbiologi, farmacisti e clinici si confronteranno sulle strategie per curare in modo appropriato le infezioni più difficili e preservare gli antibiotici di ultima linea.

“I dati ci dicono che la strada è quella giusta: in Romagna si usano meno antibiotici e si scelgono sempre più spesso quelli giusti - spiega il dottor Carlo Biagetti, direttore dell'U.O. Malattie Infettive di Rimini e del Programma aziendale SPIAR (Stewardship, Prevenzione Infezioni e Antimicrobial Resistance) - È il risultato del lavoro dei medici di famiglia, dei pediatri, dei farmacisti e degli infettivologi. Ora vogliamo fare un passo in più: gran parte delle infezioni respiratorie invernali è virale, e dare ai medici di famiglia uno strumento per capirlo subito in ambulatorio significa evitare prescrizioni inutili e proteggere l'efficacia degli antibiotici per chi ne avrà davvero bisogno”.