Rimini è la città più cara d'Italia con una inflazione che nel mese di ottobre si attesta al 6%, +0.6% rispetto al dato Nazionale. A spingere l'acceleratore sono i costi dell’abitazione: acqua, elettricità, gas e altri combustibili segnano un +18,6%. Ma la crescita è generalizzata: trasporti (+9.4%), informazione e comunicazione (+3,9), ristoranti e servizi di alloggio (+6,5%), istruzione (+2,9%), assistenza alla persona (+3,6%), prodotti alimentari (+2,1%), bevande alcoliche e tabacco (+2,7%).

Un aggravio che, secondo l'Osservatorio Federconsumatori, si tradurrà in 1.968 euro in più annui per le famiglie riminesi.

Alcuni prodotti sono diventati quasi "off limits" per via dei costi: rispetto al 2020 la carne è aumentata del 34,4%, latte, formaggi e uova del 31,2% mentre i prodotti ortofrutticoli del 23%. Secondo l'Osservatorio, oltre nove persone su dieci hanno ridotto i consumi o adottato strategie di risparmio per fronteggiare i rincari. Si tratta dei rincari più significativi dallo scoppio del conflitto in Ucraina.

Federconsumatori punta il dito sull'attuale Governo e sulla recente manovra finanziaria "che non apporta alcun miglioramento degno di nota al 92% di lavoratori e pensionati". Particolarmente colpiti risultano i lavoratori e i pensionati a reddito medio-basso mentre, secondo l'associazione, "il Governo ha preferito elargire le solite prebende a chi sta già bene". Federconsumatori annuncia anche l'adesione allo sciopero generale nazionale del 20 novembre.

L'associazione mette poi in fila una serie di provvedimenti che potrebbero alleggerire l'attuale situazione:

• L’adozione di sconti sulle accise seri e duraturi (di almeno 20 centesimi sulla benzina e di almeno 30 sul diesel).

• Una rimodulazione, anche temporanea, delle aliquote IVA su un paniere di beni essenziali (con un risparmio che l’Osservatorio Federconsumatori ha calcolato pari a oltre 600 euro annui a famiglia).

• Un bonus energia più consistente, ed esteso a una platea di famiglie più ampia.

• La creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica ed alimentare per aiutare e sostenere i nuclei più vulnerabili.

• Monitoraggi, controlli e interventi sanzionatori contro le speculazioni lungo le filiere, in particolare per i prodotti di largo consumo e i carburanti.

• Una riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i bassi redditi e i redditi medi, quelli colpiti più duramente da queste dinamiche.

• La definizione di una reale tassazione sugli extraprofitti delle aziende energetiche (e non solo).

• Redistribuire ai cittadini, lavoratori e pensionati, il fiscal drag.