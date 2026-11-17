In arrivo a Riccione un nuovo regolamento comunale per la tutela del decoro urbano nelle aree di maggior pregio della città, i cosiddetti hub urbani, che hanno avuto anche finanziamenti regionali per il rilancio del commercio. Il tema è stato affrontato in un incontro in municipio con amministrazione e rappresentanti di associazioni di categoria e comitati.

Niente più sale giochi con vincite di denaro, compro oro, money transfer, negozi di articoli per adulti e locali dotati esclusivamente di distributori automatici. Sono alcuni degli indirizzi del nuovo regolamento comunale per la tutela del decoro urbano che sarà applicato a Riccione Paese, sull’asse Ceccarini-Dante e in zona Abissinia. Si tratta delle tre aree che hanno avuto dalla regione il riconoscimento come hub urbani e che riceveranno finanziamenti per il rilancio del commercio di prossimità. Il regolamento, ancora una bozza in fase di confronto con associazioni e comitati, nasce con l’intento di elevare la qualità estetica e l'attrattiva di zone considerate strategiche anche in chiave turistica. Le nuove regole si applicheranno unicamente alle nuove aperture, ai trasferimenti, agli ampliamenti e ai cambi di gestione, salvaguardando le imprese già esistenti. Si cercherà anche di attivare una serie di agevolazioni per contrastare il fenomeno delle attività sfitte. Purtroppo negli ultimi tempi anche nella perla verde sono stati tanti i negozi che hanno abbassato la saracinesca. Altro indirizzo tracciato dall'amministrazione riguarda la nascita di associazioni che includano i proprietari dei muri. L’obiettivo è di rendere anche loro parte attiva della governance di rilancio e provare ad orientare gli affitti verso imprese commerciali che non abbiano quella omologazione merceologica che abbassa l’offerta, come bazar e mini market che caratterizzano alcune aree cittadine. Nei primi giorni di dicembre è previsto un nuovo incontro.

“Con questo regolamento vogliamo dotare Riccione di uno strumento chiaro e moderno per valorizzare i nostri principali poli commerciali, tutelando le botteghe storiche e accompagnando la riqualificazione degli spazi urbani - ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini -. Condividere questo percorso con le associazioni di categoria e i comitati è per noi fondamentale, perché la qualità e il decoro delle nostre vie nascono dalla collaborazione quotidiana tra il Comune e chi investe e lavora sul territorio. Vogliamo sostenere il commercio di prossimità, contrastare il fenomeno dei locali sfitti e garantire a cittadini e turisti un’accoglienza sempre all’altezza dell’immagine di Riccione”.