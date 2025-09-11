Ribattezzata Rocky
Tartaruga in difficoltà recuperata al porto di Rimini
In foto: la tartaruga Rocky
di Redazione
1 min
Gio 11 Set 2025 09:54 ~ ultimo agg. 10:04
Una tartaruga marina è stata recuperata, in evidente difficoltà, da un pescatore sportivo che si trovava alla palata del porto di Rimini di fronte al Rock Island. L'uomo ha notato l'animale che annaspava in acqua, ricoperto di balani, ed è riuscito a raggiungerlo con un retino mettendolo in sicurezza in attesa dei soccorsi. A stratto giro sono intervenuti gli operatori della Fondazione Cetacea che l'hanno recuperato e portato al Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione. Rocky, così è stato ribattezzata la tartaruga, sarà curata e poi liberata nuovamente in mare.
