l'artista riminese

Il mare che diventa bandiera. L'omaggio di Eron alla Global Sumud Flotilla

In foto: dai profili social di Eron
dai profili social di Eron
di Redazione   
Gio 11 Set 2025 09:16 ~ ultimo agg. 09:25
Da vicino, una nave che solca un mare dalle acque dalle tinte verdi. Più ci si allontana, più dal disegno emerge la bandiera della Palestina. E' l'intuizione che l'artista riminese Eron, sempre attento alle tematiche dell'attualità, dedica alle navi della Global Sumud Flotilla, impegnate in questi giorni in una missione umanitaria marittima diretta a aGaza. 

