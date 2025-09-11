Parcheggi e polemiche (parte 3). La Lega a Petrucci: abbiamo colpito nel segno

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Lega e Pd sui parcheggi a Rimini. Dopo gli attacchi del Carroccio e la risposta del capogruppo Pd Petrucci (vedi notizia), ora arriva tornano ad intervenire Elena Raffaelli e Gilberto Giani, segretari provinciale e comunale della Lega. "Petrucci risponde a stretto giro di posta, segno inconfutabile del fatto che la Lega - scrivono - ha colpito dove il dente duole, ma scivola malamente."

La nota di Elena Raffaelli e Gilberto Giani, segretari provinciale e comunale della Lega

“Un insieme di presunzione politica e arrogante imprecisione. Parliamo della risposta del capogruppo e segretario Pd Matteo Petrucci al nostro comunicato sui nuovi parcheggi e sui deficit della programmazione urbanistica locale. Petrucci risponde a stretto giro di posta, segno inconfutabile del fatto che la Lega ha colpito dove il dente duole, ma scivola malamente. Gli eventuali espropri, su cui tanto fa conto l’amministrazione per velocizzare la realizzazione dei parcheggi, non sono bazzecole, né sono percorribili in tempi brevi. Immaginiamo siano espropri per ‘pubblica utilità’ nei confronti di soggetti privati, procedimenti con percorsi precisi e non espropri forzati di beni privati. Se poi Petrucci fa riferimento alla ex Colonia Enel, su cui l’interesse all’esproprio è vecchio di mesi, sarebbe interessante capire se, nel frattempo, nel progetto siano aumentati i parcheggi. Quanto alle ‘uscite fuori tempo della Lega’, le accuse del piddino sono ancora più fantasiose. Tra le varie prese di posizione di esponenti del Carroccio, ne citiamo due relativamente recenti: quella del luglio 2022 quando Matteo Zoccarato e il sottoscritto abbiamo bocciato lungomare e parcheggi perché progetti pensati solo dal punto di vista estetico senza tenere conto dell’utilità e quello del luglio 2023 dove suggerivo di realizzare parcheggi nelle zone più carenti anche acquisendo alberghi dismessi. Forse la mia proposta, arrivata in tempi non sospetti, non era così ‘inconsistente’ e forse sarebbe il caso che Petrucci e compagni ascoltassero di più la Lega. Ma passiamo ad altre proposte leghiste: penso a quella relativa all’’Isola delle Rose’ avanzata da Enzo Ceccarelli che avrebbe potuto fornire uno spunto positivo in più per il turismo, certamente con più appeal degli impianti eolici su cui le Giunte Pd mostrano così tanta ambiguità. E chiudiamo con l’ultima ‘perla’ di Petrucci: piazza Malatesta, con la piscinetta che perde continuamente acqua e l’impianto di illuminazione ‘orbo’ da anni, opere di design costate ai contribuenti centinaia di migliaia di euro, senza parlare dei musei che, a oggi, generano solo perdite annuali di decine di migliaia di euro. Se poi gli rimane tempo, ci spieghi Petrucci dove sono l’ampliamento del Parcheggio Valturio, che fine hanno fatto i parcheggi dell’area ex Fox, ci spieghi la situazione del centro storico e quante chiusure abbiano provocato le mancate promesse e i ritardi cronici delle amministrazioni Pd”.