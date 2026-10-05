Tappa riminese per de Pascale: urbanistica, infrastrutture, sanità e spiagge

Le grandi infrastrutture, dall'aeroporto alla fiera, gli interventi sulla viabilità ma anche sanità, spiagge e recupero degli alberghi degradati. Tanti i temi affrontati dalla Giunta regionale che ha iniziato da Rimini il suo tour tra le province.

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La tappa riminese della Giunta dell’Emilia Romagna è stata l’occasione per affrontare alcuni temi centrali per il territorio. In primis quello delle infrastrutture viarie. Una partita, dalla Marecchiese alla Statale 16 passando per il terzo casello, strettamente legata al governo nazionale. "Con la Regione c'è sintonia totale - spiega il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -, c'è la volontà di affrontare insieme queste sfide andando a porre dove serve a Roma e con Anas in primis il tema della necessità di lavorare su queste infrastrutture". "Entro la fine dell'anno - rivela il presidente Michele de Pascale - dobbiamo chiudere con Anas e RFI due accordi importanti, stiamo spingendo con tutte le nostre forze per farlo. Non vogliamo entrare nella campagna elettorale perché credo che capiscano tutti che se si passa dall'apporto istituzionale alla campagna elettorale può solo andare peggio."

Altro nodo cruciale quello dell’urbanistica, con la nuova legge regionale che inizia il suo iter in autunno. Se da una parte servono norme ad hoc e più flessibili per i territori montani (dove non possono valere le stesse regole delle città costiere, spiega il presidente), sulla costa la priorità è fornire strumenti per facilitare la rigenerazione delle strutture ricettive chiuse o marginali recuperando spazi urbani o puntando, ad esempio, su nuovi studentati ora che è terminato l'apporto del Pnrr. De Pascale ha poi elogiato l’aeroporto di Rimini definendolo fondamentale non solo per la Regione ma per l’Italia e annunciato possibili novità già dal prossimo TTG. Immancabile poi un passaggio sul tema delle concessioni demaniali che a Rimini si intreccia col nuovo piano spiaggia. "Penso che il comune di Rimini stia cercando di portare nel futuro un modello fatto di piccola media impresa e di radicamento territoriale - dice - e farlo non significa stare fermi, significa poter innovare". "Uno dei grandi drammi che ha vissuto il turismo balneare - aggiunge de Pascale - è che l'incertezza delle norme e il continuo rinvio (ndr dell'applicazione della Bolkestein) ha rallentato i finanziamenti e gli investimenti. Oggi c'è il bando-tipo che, per carità, ha anche degli elementi positivi ma che scarica addosso ai comuni un peso enorme. Perchè bisogna ricordare che introiti dei canoni demaniali vanno allo Stato mentre le cause e i ricorsi andranno ai comuni".

Rassicurazioni sono arrivate, in tema sanitario, sul progetto di riorganizzazione della rete oncoematologica: nessun taglio ma l’opportunità di intercettare più risorse presentando la Romagna come realtà unitaria. "Rimini - spiega il presidente - è una grandissima eccellenza oncoematologica, non si tratta di ridurre reparti o di ridurre posti letto, non vogliamo tagliare nulla, non vogliamo generare risparmi, anzi vogliamo che tutta l'oncoematologia della Romagna cresca dentro al sistema regionale e in particolare che diventi tutto IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) perché oggi la ricerca soprattutto in oncoematologia è un tema centrale e dobbiamo potenziarla in tutto il territorio."