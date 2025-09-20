  
Indietro
menu
menu

'La linea gialla'

Tappa a Coriano per la rievocazione storica dei corpi militari del 1944

In foto: i veicoli del corteo
i veicoli del corteo
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 20 Set 2025 13:52 ~ ultimo agg. 13:59
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Questa mattina ha fatto sosta a Coriano il 24° raduno di veicoli militari storici "La Linea Gialla" organizzato da Automobile Club di San Marino e il raggruppamento SPA, con il patrocinio del Comune di Coriano.
Ad accogliere i partecipanti al raduno, con in testa il presidente Fabio Temeroli, sono stati il sindaco Gianluca Ugolini insieme all'Amministrazione comunale, cittadini e visitatori al museo La storia del Sic. 
 
Il raduno è una rievocazione storico-militare e itinerante della Linea Gotica con veicoli militari e i figuranti in divisa dei vari corpi militari presenti nel ’44.
Altre notizie
da Arianna Lanci
ricevuto pubblichiamo

Il colombaccio sui rami secchi. Lettera da via Ciceruacchio 'per non dimenticare
di Redazione
un rendering
interventi in viale Bellini

Riqualificazione ambientale Rio Melo al via a Riccione. Le modifiche al traffico
di Redazione
le Giornate a Riccione
oggi la conclusione

Alle Giornate di Polizia Locale a Riccione presentato il Rapporto ANCI
di Redazione
FOTO
la refurtiva
indagine della Polizia

Spaccata alla tabaccheria. Rintracciato e fermato coi gratta e vinci in mano
di Redazione
la manifestazione
a sostegno di Gaza

Sciopero CGIL pro Palestina. A Rimini la manifestazione davanti alla Prefettura
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO