'La linea gialla'
Tappa a Coriano per la rievocazione storica dei corpi militari del 1944
In foto: i veicoli del corteo
di Redazione
1 min
Sab 20 Set 2025 13:52 ~ ultimo agg. 13:59
Questa mattina ha fatto sosta a Coriano il 24° raduno di veicoli militari storici "La Linea Gialla" organizzato da Automobile Club di San Marino e il raggruppamento SPA, con il patrocinio del Comune di Coriano.
Ad accogliere i partecipanti al raduno, con in testa il presidente Fabio Temeroli, sono stati il sindaco Gianluca Ugolini insieme all'Amministrazione comunale, cittadini e visitatori al museo La storia del Sic.
Il raduno è una rievocazione storico-militare e itinerante della Linea Gotica con veicoli militari e i figuranti in divisa dei vari corpi militari presenti nel ’44.
