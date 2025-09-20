Tappa a Coriano per la rievocazione storica dei corpi militari del 1944

Questa mattina ha fatto sosta a Coriano il 24° raduno di veicoli militari storici "La Linea Gialla" organizzato da Automobile Club di San Marino e il raggruppamento SPA, con il patrocinio del Comune di Coriano.

Ad accogliere i partecipanti al raduno, con in testa il presidente Fabio Temeroli, sono stati il sindaco Gianluca Ugolini insieme all'Amministrazione comunale, cittadini e visitatori al museo La storia del Sic.

Il raduno è una rievocazione storico-militare e itinerante della Linea Gotica con veicoli militari e i figuranti in divisa dei vari corpi militari presenti nel ’44.